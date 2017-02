Formazione e innovazione: è nata la Brother Business Academy di Redazione Data Manager Online 13 febbraio 2017















Nella suggestiva cornice del Segreen Business Park – una prestigiosa location alle porte di Milano est, immersa nel verde, e concepita secondo i più elevati standard globali – è stata inaugurata la Brother Business Academy, uno spazio tecnologico, ampio e funzionale, che nasce per rispondere alle crescenti esigenze di business delle PMI.

E’ proprio per essere vicina alle PMI che Brother Italia SPA – restando fedele al proprio motto “at your side” – punta, da sempre, sui propri Partner che hanno un ruolo cruciale per l’azienda: sono coloro che si fanno portavoce, non solo dei valori aziendali, ma sono incaricati, anche e soprattutto, di condividere le profonde competenze aziendali in ambito printing.

La Brother Business Academy nasce per rendere questo know-how ancora più distintivo e qualificato. Incontro, formazione e scambio sono le parole chiave di Brother Business Academy: un luogo dove l’interazione, la tecnologia e l’impegno costante nello sviluppo di prodotti sempre più performanti, si incontrano. Ai Partner di Brother è data così la possibilità di acquisire tutte quelle competenze e conoscenze per affiancarsi alle PMI nel ruolo di “semplificatori verso la trasformazione digitale”, un ruolo fondamentale nell’attuale processo di business ricoperto dai Partner. Attraverso un supporto ad hoc e una consulenza personalizzata, i Partner consentono alle PMI, non solo di ottimizzare e personalizzare gli strumenti printing, che restano centrali nei processi di business delle aziende, ma anche di sfruttare tutti i servizi innovativi che completano l’offerta di Brother sul mercato. Si tratta di applicazioni e prodotti dalle funzionalità di ultima generazione, web-based e cloud, che aumentano la produttività aziendale e di conseguenza fanno crescere il business.

Lorenzo Matteoni, Senior Marketing Manager di Brother Italia commenta: “Siamo orgogliosi dei nostri Partner perché mettono tutto il loro impegno per fornire alle PMI il migliore supporto possibile. Il progetto Brother Business Academy nasce anche per questo: perché riconosciamo il loro costante impegno e per supportare la loro formazione. La formazione è un elemento fondamentale per creare valore aggiunto e condiviso tra tutti gli attori del mercato: vendor, partner di canale e cliente finale.”