Fujitsu ETERNUS AF650 è lo storage mid range più veloce di sempre di Redazione Data Manager Online 11 febbraio 2017















L’unità Fujitsu ETERNUS AF650 è la più veloce soluzione storage della propria classe, come confermato da un nuovo benchmark specializzato.

Questo sistema all-flash midrange, che ha fatto registrare un successo di vendite fin dal suo lancio, alla fine dello scorso anno, ha ora ottenuto un riconoscimento ufficiale del livello delle proprie performance.

Il test SPC messo a punto dallo Storage Performance Council¹ rappresenta un metodo indipendente riconosciuto per misurare le prestazioni dei dispositivi storage. Gli ultimi risultati SPC confermano le performance del modello ETERNUS AF650. I dati del test provano come l’unità ETERNUS AF650 sia il sistema più reattivo nella fascia midrange anche quando si trova a pieno carico. Il benchmark ha anche confermato il nuovo livello di costo raggiunto dal sistema all-flash ETERNUS, pari a soli 0,40 dollari per IOPS, oltre ad aver fatto registrare un ottimo punteggio in termini di prestazioni IOPS (Inputs/Outputs per Second) complessive.

Con la reattività ultraveloce del sistema ETERNUS AF650 confermata dal benchmark SPC-1, il sistema all-flash midrange di Fujitsu raggiunge realmente prestazioni storage superiori a qualsiasi altro prodotto della sua classe offrendo la gestione automatizzata dei Quality of Service e garantendo valore grazie all’utilizzo al massimo livello del sistema. Il modello ETERNUS AF650 è caratterizzato da un’architettura ad alte prestazioni con una disponibilità di sistema pari al 99,999% e funzionalità di disaster recovery. È dunque il prodotto ideale per consolidare in un unico sistema tutti i dati provenienti da database su vasta scala, applicazioni business-critical Tier 1 e business analytics senza provocare colli di bottiglia. Le aziende possono di conseguenza raggiungere un superiore livello di produttività a fronte di un minor numero di sistemi storage più compatti.

Il test SPC è progettato per consentire agli acquirenti di confrontare le performance di sistema tra diversi produttori storage. La rapidità dei tempi di risposta è essenziale in ambienti esigenti come quelli virtualizzati, per le applicazioni OLTP (Online Transaction Processing) ad alte frequenze di transazioni, e per gli scenari Big Data. Il modello ETERNUS AF650 non solo soddisfa tutti i requisiti prestazionali di un sistema storage midrange, ma possiede anche un ampio margine di incremento per l’aggiunta di unità SSD (Solid State Drive) di maggior capacità, andando così incontro alle future necessità di espansione all’interno dei data center.

Il benchmark SPC-1 valuta i sistemi storage nelle aree dell’IOPS, del rapporto prezzo/prestazioni ($/IOPS) e dei tempi di risposta. I risultati del benchmark per il modello Fujitsu ETERNUS AF650 sono stati pubblicati sul sito Web dello Storage Performance Council il 4 gennaio 2017.