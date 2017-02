Galaxy S3: oltre alla S Pen c’è di più di Antonino Caffo 23 febbraio 2017















In attesa di scoprire il Galaxy S8, Samsung presenterà a Barcellona il nuovo tablet che punta al dominio dell’iPad con tastiera a supporto

Ritorno al futuro, o quasi. Se un tempo la lotta nel comparto tablet era tra Apple e Samsung, successivamente si è allargata anche ad altri produttori, più rapidi ad accogliere le evoluzioni e i trend del mercato. Un esempio è quello dei convertibili, dalle forme decisamente vicine alle tavolette e dai prezzi non sempre spropositati (pensiamo ai 500 euro dello Yoga Book con Android). In un settore che vede ancora Apple primeggiare, Samsung potrebbe tornare a dire la sua proprio nell’anno in cui l’assenza di un dispositivo notoriamente trainante come il Note si è fatta sentire alla voce dei ricavi. Al prossimo Mobile World Congress di Barcellona, la compagnia coreana svelerà il Galaxy Tab S3 che, pur non rivoluzionando forme e design, porterà con sé interessanti aggiornamenti sul lato hardware.

Potrà anche telefonare

Grazie all’ennesima indiscrezione postata su Twitter da Evan Blass, in arte @Evleaks, scopriamo che ci sarà più di un metodo di interazione con l’imminente Tab S3: touch, S Pen e tastiera. Non si tratta di una novità in senso lato visto che già i device precedenti di Samsung permettevano di beneficiare di dock del genere ma questa, dopo l’esperimento del Tab S Pro (peraltro con Windows 10) è la prima keyboard integrata che fa anche da custodia, per un prodotto pensato per la massa (il Tab S Pro era indirizzato più ai professionisti). Ma non sarebbe l’unico punto di differenza con il modello precedente, vista la presenza di una porta USB di Tipo-C e della possibilità di effettuare e ricevere telefonate, sfruttando la presenza di un ingresso sim. Per il resto si parla di un processore Snapdragon 820, 4GB di RAM e storage da 32 o 128 GB. Prezzo e data di uscita? Siamo intorno ai 550 euro con il 4 aprile come giorno più probabile per l’arrivo nei negozi.