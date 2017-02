Google: al via Future Viewing, mostra di opere in realtà virtuale sulla sicurezza online di Redazione Data Manager Online 22 febbraio 2017















L’appuntamento è per il 3, 4, 5 Marzo in via Vincenzo Capelli a Milano. Pronti a realizzare con Tilt Brush la vostra opera?



Google annuncia Future Viewing, la prima mostra temporanea di opere in realtà virtuale sul tema della sicurezza online. Il percorso espositivo è formato da 10 opere realizzate con Tilt Brush, la app Google che permette di dipingere in 3D. Attraverso un visore Google Cardboard i visitatori avranno la possibilità di accedere, gratuitamente, alla mostra e passeggiare virtualmente tra le opere. Non solo, tutti sono benvenuti a dare vita alla propria creatività con Tilt Brush e realizzare un’opera che rappresenti la sicurezza online; le migliori saranno esposte.

Le opere di Future Viewing sono state realizzate da una selezione di artisti emergenti, nel corso del progetto “Vivi Internet al sicuro“, realizzato da Google insieme alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e Altroconsumo per sensibilizzare e formare gli Italiani all’utilizzo di strumenti per la tutela della sicurezza sul web.

“Abbiamo percorso oltre 2.600 km con il nostro bus, incontrando insieme ai partner migliaia di persone in cinque città italiane – Milano, Cagliari, Napoli, Bologna e Roma – dove abbiamo effettuato oltre 4.000 controlli di sicurezza degli account Google. Oggi con Future Viewing, torniamo a ricordare agli italiani quanto sia importante dedicare anche pochi minuti alla verifica delle proprie impostazioni di privacy e sicurezza” ha dichiarato Vincenzo Riili, direttore marketing di Google in Italia.

Accanto al percorso espositivo, sarà infatti possibile ricevere suggerimenti per stare sicuri online dagli esperti Google ed effettuare un controllo sicurezza del proprio account.

L’appuntamento è per il 3, 4, 5 Marzo in via Vincenzo Capelli a Milano (accanto a piazza Gae Aulenti).