Google Chrome adesso supporta la Realtà Virtuale di Antonino Caffo 13 febbraio 2017















I siti web si aprono al 3D, grazie all’opportunità di un surfing immersivo attraverso i visori DayDream di Big G

Navigare sul web non sarà più lo stesso. Ad aprire le danze verso un nuovo modo di interagire con siti e portali è Chrome, che si apre ufficialmente alla Realtà Virtuale. In che senso? Grazie ai visori Dream View di Google, che di fatto democratizzano il 3D per tutti gli smartphone Android supportati, potremo utilizzare il browser per immergerci, letteralmente, nelle informazioni pubblicate in rete, sui website sviluppati per mostrare contenuti in modalità virtuale. In pratica, basterà inserire il telefonino negli occhialini lanciati con i Google Pixel e accedere a Chrome, per salpare a bordo di navi, scoprire il mondo marino, reperti archeologici e persino visitare Marte.

Futuro molto vicino

Il vantaggio di usare il browser per godere di elementi immersivi sta nel non dover accedere ad applicazioni tematiche differenti, come avviene oggi sia per Cardboard e simili (come i DayDream) che per oggetti più complessi, tra cui i Gear VR di Samsung, Oculus e HTC Vive. Certo, la navigazione risulta meno immediata di quella classica (provate con il computer ad andare qui) ma si tratta comunque di un primo passo verso la costruzione di un web più moderno, aperto a contaminazioni e stili differenti. Ad oggi sono diversi i portali già costruiti con l’obiettivo VR: Bear71, un documentario interattivo sul mondo animale; Matterport, un tour all’interno di case di lusso e location storiche; Within, una compilation di film; SketchFab, dedicata agli artisti del 3D e Web VR Lab, che presenta un’area esplorabile a 360 gradi. I DayDream View sono invece compatibili con una manciata di dispositivi, come i Pixel, lo ZTE Axon 7 e il Motorola Moto Z.