Hertz mette in connessione i suoi veicoli a noleggio orario grazie a Orange Business Services
15 febbraio 2017















Questo accordo consentirà un lancio più rapido e una migliore gestione del servizio “Hertz 24/7” in tutta Europa

Orange Business Services ha firmato un contratto triennale con Hertz, una delle aziende di autonoleggio più importanti a livello mondiale, per i servizi di connettività IoT a supporto del suo servizio di noleggio orario di veicoli. Il servizio di noleggio orario Hertz 24/7 è attualmente disponibile per le imprese e per i privati tramite partnership, consentendo agli utenti di ritirare l’auto o il furgone in affitto in qualsiasi momento, per tutto il tempo necessario e nel luogo più adatto. Orange fornirà la connettività IoT in sette paesi europei: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

Il modello di business di Hertz 24/7 offre alle aziende flotte di veicoli tecnologici condivisi, e conduce a risparmi significativi e miglioramenti sostanziali nell’utilizzo e nel servizio per l’utente finale. Le auto senza chiave – disponibili 24/7- possono essere prenotate dai dipendenti tramite telefono, online o via app, il che semplifica notevolmente il processo, risparmiando così sui costi. Le flotte condivise di Hertz 24/7 possono essere implementate in uno o più paesi in cui la società opera, permettendo ai dipendenti di prenotare e utilizzare i veicoli disponibili presso le diverse sedi.

Hertz 24/7 opera anche attraverso partnership con rivenditori come Costco, B&Q e IKEA nel Regno Unito e con altri tra cui Leroy Merlin e Ikea in altri paesi europei. I furgoncini sono collocati nelle aree di parcheggio dei negozi e possono essere affittati a ore dai clienti, per consentire loro di portare comodamente i loro acquisti a casa. Con la connettività IoT che fornisce servizi voce dai veicoli, i clienti hanno una linea diretta verso il contact center Hertz. In precedenza, ogni paese doveva appoggiarsi a un operatore locale per fornire le schede SIM. Il nuovo accordo con Orange Business Services consente a Hertz di centralizzare la gestione delle schede SIM della sua flotta e la gestione del servizio con un provider di comunicazione globale.

“Il nostro business riflette il continuo cambiamento delle esigenze dei nostri clienti, e perciò è in continua evoluzione. La nostra partnership con Orange Business Services è un passo in avanti per noi perché ci consente di prepararci al futuro e acquisire nuove tecnologie digitali che migliorano il servizio che siamo in grado di offrire ai nostri clienti”, ha dichiarato Fabrice Genty, senior director, Car Sharing Operations di Hertz.

“La tecnologia IoT apre la strada a nuovi servizi innovativi. Lavorare con un player globale come Hertz è una grande opportunità per noi per dimostrare la nostra expertise IoT e l’affidabilità dei nostri servizi. La nostra priorità è offrire un’esperienza cliente senza pari, e crediamo nel continuo ampliamento dei confini dell’innovazione. Insieme a Hertz, siamo in grado di fare entrambe le cose”, ha detto Helmut Reisinger, executive vice president International di Orange Business Services.

Il servizio di connettività IoT di Orange Business Services fa parte di Datavenue, una soluzione modulare di IoT e Analytics. Per consentire l’analisi avanzata e il processo decisionale, la soluzione Datavenue comprende la selezione di dati e oggetti rilevanti, la loro connessione affidabile e sicura, e la loro gestione nell’ambiente del sistema informativo del cliente. In Orange, un team globale di più di 700 data-scientist e ingegneri progetta e sviluppa questi servizi innovativi. Orange supporta già oltre 11 milioni di oggetti attivi in svariati settori, tra cui Smart Cities, Sanità, Automotive e manifatturiero. Il lancio di Datavenue ribadisce l’impegno di Orange a sostenere le imprese nel loro processo di trasformazione digitale.