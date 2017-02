IBS.it consegna in 2000 edicole italiane grazie ai “Punti di Ritiro” di m-dis di Redazione Data Manager Online 21 febbraio 2017















Sono 2.000 i nuovi “Punti di Ritiro” in edicola per i clienti che scelgono l’e-commerce in Italia

m-dis lancia in tutta Italia il servizio “Punti di Ritiro”, l’iniziativa che consente di ritirare i propri acquisti online presso le edicole. Dopo il successo della sperimentazione effettuata insieme a IBS.it, primo partner aderente al progetto, su 400 edicole delle aree di Milano, Torino e Genova, il servizio “Punto di Ritiro” di m-dis Distribuzione Media SpA è oggi attivo presso 2.000 edicole. Il servizio è attualmente in espansione su tutto il territorio nazionale e già attivo in oltre 60 province.

m-dis è la società leader in Italia nella distribuzione di stampa quotidiana e periodica in edicola grazie a una logistica solida e efficace e una forte relazione con la rete vendita.

IBS.it, la prima libreria italiana online, è la prima azienda ad entrare nel progetto e il primo e-commerce che ha scelto di offrire ai propri clienti questo nuovo servizio.

La costante crescita dell’e-commerce in Italia (19,3 miliardi di euro nel 2016, +17% rispetto al 2015)rende strategico fornire al cliente finale un efficiente servizio di consegna per quanto riguarda l’accessibilità al ritiro dell’acquisto.

Il servizio “Punto di Ritiro”, lanciato attraverso il portale PrimaEdicola.it di m-dis, permette ai siti di e-commerce di raggiungere tutti i clienti che non possono o non vogliono attendere una consegna a domicilio, aprendo così la possibilità ai negozi online di incrementare le vendite raggiungendo una nuova fascia di clienti.

“La collaborazione iniziata lo scorso anno con Ibs ci ha confermato che il servizio è veloce, affidabile ed estremamente gradito dagli acquirenti online – commenta Pietro Millosevich, Direttore Commerciale di m-dis – Con il nostro servizio “Punto di ritiro” di PrimaEdicola.it mettiamo a disposizione per il cliente finale un sistema integrato e tracciabile in ogni passaggio di logistica costituito da trasporto, custodia e consegna attraverso la rete delle edicole italiane, la struttura più capillare presente sul territorio, tradizionalmente legata ai clienti da un rapporto di conoscenza e fiducia. Si tratta di un’innovazione che porta beneficio a tutti gli attori del sistema: acquirenti, negozi online ed edicole”.

“Siamo molto orgogliosi di essere il primo partner di “PrimaEdicola.it” gestito da m-dis – commenta Guido Rugginini, Responsabile Operations di IBS.it -Negli ultimi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco con loro per costruire al meglio il servizio. Abbiamo sperimentato le consegne nelle edicole aderenti al progetto delle aree di Milano, Torino e Genova con ottimi risultati di apprezzamento da parte dei clienti che hanno potuto scegliere l’edicolante di fiducia per recapitare il proprio ordine. Con questo nuovo servizio, che si affianca a quelli già attivi di Poste Italiane, TNT Point, TNT locker e nelle nostre librerie, superiamo oggi i 12 mila punti di ritiro: IBS.it dispone quindi della rete più estesa in Italia tra cui i nostri clienti possono scegliere.”

Il servizio Punti di ritiro di Primaedicola.it è attivo anche per le consegne dei CalcioRegali, iniziativa dell’Editore Panini riservata ai collezioni di Calciatori 2017, e a breve aprirà a altri nuovi merchant .