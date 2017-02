Intel: la CPU di ottava generazione è Coffee Lake di Antonino Caffo 15 febbraio 2017















Il nuovo processore, in arrivo nella seconda parte dell’anno, sarà costruito con un processo a 14 nanometri e non 10, come previsto

Intel ha confermato l’arrivo di Coffee Lake, nome in codice del processore di ottava generazione che diventerà realtà nella seconda parte dell’anno. A differenza di quanto si pensava in precedenza, il processo di costruzione sarà a 14 nanometri e non 10 come previsto, solo un mezzo passo in avanti rispetto a ciò che la nuova tecnologia avrebbe permesso. Con Coffee Lake sono infatti quattro le famiglie successive di CPU costruite con la soluzione a 10 nm, già vista su Broadwell, Sky Lake e Kaby Lake. Solo lo scorso febbraio, Intel aveva respinto l’ipotesi di rinvio del progetto a 10 nm, promettendone una realizzazione entro l’anno. Il dietrofront di Coffee Lake non vuol dire che dovremo aspettare il 2018 ma è improbabile che la compagnia rilasci due chip nello stesso anno, riducendosi magari a presentare il seguito dell’8° gen, da concretizzare in seguito.

Lago di tecnologia

Nonostante la medesima architettura, Intel ha spiegato come Coffee Lake abiliti comunque delle importanti innovazioni nel campo, come un 15% di performance in più rispetto a Kaby Lake con possibilità di portare ancora più in alto le prestazioni, tramite implementazioni del codice. Stando alle recenti indiscrezioni, il produttore potrebbe far debuttare Cannon Lake (nome in codice del nuovo processore) prima sui data center per poi integrarlo su macchine differenti, comprese quelle consumer. Non a caso, quest’ultimo verrà prodotto presso il “Fab 42”, il nuovo complesso nato in Arizona per rispondere alle crescenti necessità di innovazioni poste dal mondo hi-tech e in particolare IT.