Intel ha nel cilindro un portatile curvo di Antonino Caffo 6 febbraio 2017















Un brevetto ottenuto di recente mostra la possibilità di un notebook con schermo non lineare, per ottimizzare il lavoro e ridurre la stanchezza

I brevetti industriali non sempre trovano realizzazione concreta ma ciò non vuol dire che non siano interessanti, anzi. L’ultimo che riguarda Intel, ad esempio, mette in mostra un concept di un notebook con schermo curvo, simile ai monitor ad oggi prodotti da Samsung per ottimizzare la fruizione di contenuti multimediali (come i videogame) e stressare meno gli occhi durante intense giornate di lavoro, dove a farla da padrone è il multitasking. Stando a quanto pubblicato online, il portatile in questione sarebbe un 2-in-1 con display detachable e tastiera a corredo.

Solo un prototipo

Difficile dire come e se un prodotto del genere vedrà mai la luce ma non sono pochi i dubbi circa un effettivo beneficio nell’utilizzo. Vada per la questione della minore stanchezza ma, quando scollegato, come si potrebbe sfruttare un tablet con schermo non tradizionale e curvo? Quello di Intel non sarebbe comunque il primo notebook con display simile. La scorsa estate Acer metteva in vendita Predator 21 X, la cui particolarità era proprio la curvatura della parte superiore. A differenza di Intel però. il Predator è prettamente pensato per un pubblico di videogiocatori, viste le specifiche hardware, il design non così sobrio e il peso, che lo rende più desktop di quanto si pensi. Certo, è dotato di un suono 4.2 e di una tastiera meccanica ma non rappresenta esattamente il compagno ideale per una flotta in movimento fuori dall’ufficio.