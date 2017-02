Kaspersky Lab raggiunge i 100 premi Best-in-Class di AV-TEST per le soluzioni corporate e consumer di Redazione Data Manager Online 2 febbraio 2017















Kaspersky Lab si è posizionata al primo posto nei test condotti nel 2016 dall’istituto indipendente di sicurezza IT AV-TEST, ottenendo, nell’ultima fase di analisi, numerosi premi “best-in-class” per le soluzioni dedicate all’endopint security e alle piccole imprese.

Queste certificazioni sono la prova dell’unicità dell’approccio “HuMachine” di Kaspersky Lab nel combattere le minacce alla cyber sicurezza, che fonde il lavoro dell’uomo e il machine learning per ottenere innovativi sistemi automatizzati di rilevamento dei malware.

AV-TEST ha premiato nelle categorie “Best Protection” e “Best Usability” le soluzioni Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security; quest’ultima ha anche ottenuto il riconoscimento “Best Performance”. Inoltre, nell’ultima serie di test, la soluzione per utenti finali Kaspersky Internet Security ha ottenuto i riconoscimenti “Best Performance” e “Best Usability”. Un ulteriore titolo è andato a Kaspersky Virus Removal Tool per la categoria Best Repair.

Le analisi comparative, che sono state condotte nel 2016, valutano i prodotti secondo quattro categorie: “protection”, “performance”, “usability” e “repair”. Le complesse procedure dei test sono progettate per mettere alla prova in modi diversi ogni aspetto dei sistemi di protezione, dalla risposta a possibili scenari di attacco con malware zero-day all’impatto dei software di sicurezza sulla fruibilità dell’intero sistema.

“La leadership tecnologica di Kaspersky Lab deriva dalla combinazione delle conoscenze dei nostri esperti e dell’efficacia dei nostri algoritmi di machine learning”, ha commentato Timur Biyachuev, Director dell’Anti-Malware Research di Kaspersky Lab. “È per questo motivo che laboratori indipendenti, come AV-TEST, certificano costantemente i prodotti Kaspersky Lab come i migliori del settore. Una profonda conoscenza del panorama delle minacce ci aiuta a sviluppare algoritmi di machine learning unici in grado di proteggere da nuovi attacchi precedentemente sconosciuti sulla base di più ampi indicatori di intenzioni e comportamenti dannosi”.

Con il 2016, Kaspersky Lab diventa la prima azienda a ricevere 100 certificazioni AV-TEST, primato per il quale è stata insignita di un premio speciale.