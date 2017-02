La colazione del mattino è un toccasana per il cuore di Valentina Scotti 3 febbraio 2017















Fare una buona colazione diminuisce il rischio di malattie cardiache

Da sempre considerata uno dei pasti più importanti della giornata, la colazione viene ulteriormente nobilitata da uno studio della American Heart Association che mette in luce come anche il cuore ne tragga enormi benefici. Fare colazione regolarmente con un pasto nutriente, spiega l’associazione dei cardiologi, regolarizza i livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue e migliora la pressione, importanti fattori di rischio per l’insorgere di patologie cardiache.

L’importanza di mangiare consapevolmente

La ricerca mette in luce anche il legame tra obesità e diabete con la cattiva abitudine di saltare la colazione, una prassi del 20-30% degli americani adulti. La dottoressa Marie-Pierre St-Onge della Columbia University di New York sottolinea come sia importante per la salute del cuore programmare i pasti dando loro una regolarità, anche agli spuntini.

“Il consiglio – spiega la St-Onge – è di mangiare consapevolmente, prestando attenzione sia a ciò che si mangia sia a quando lo si fa”. Un abitudine che sarebbe molto positiva anche per contrastare la fame nervosa, che porta a mangiare in continuazione anche senza un vero e proprio stimolo.

La colazione ideale

Fondamentale anche il momento in cui vengono consumati i pasti. Assumere più calorie nella prima parte della giornata e meno di sera, oltre a far bene alla linea, secondo gli esperti può apportare benefici a patologie come il diabete e le malattie cardiovascolari. L’ideale sarebbe consumare la colazione entro 2 ore dal risveglio, ma non oltre le 10 del mattino.

L’apporto calorico del primo pasto dovrebbe essere tra il 20% e il 35% del totale giornaliero. Importante anche scegliere cosa mangaire: sì a frutta, verdura, cereali integrali, latticini a basso contenuto di grassi, pollame e pesce; un recente studio ha inoltre scoperto che mangiare una pallina di gelato la mattina rende il cervello più reattivo e ne aumenta le prestazioni, mentre mangiare cioccolato a colazione aiuterebbe a perdere peso. meglio limitare carne rossa, sale e alimenti ad alto contenuto di zuccheri aggiunti. Tutti questi accorgimenti aiutano a migliorare il metabolismo, il profilo lipidico, la resistenza all’insulina e la pressione arteriosa.