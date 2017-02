La nuova Arteon debutterà al Salone di Ginevra di Redazione Data Manager Online 26 febbraio 2017















Il nuovo modello fastback, posizionato sopra la Passat, propone un design emozionale nella classe media superiore

La Volkswagen amplia la sua gamma di modelli con una gran turismo all’avanguardia: la nuova Arteon. Il modello fastback, posizionato sopra la Passat, sarà presentato per la prima volta al Salone di Ginevra (dal 9 al 19 marzo).

L’obiettivo principale per i designer e i tecnici che hanno definito la Arteon era quello di combinare nel modo più efficace il design all’avanguardia e l’elevata versatilità. Il risultato è un’architettura interna eccezionalmente spaziosa rispetto al tipo di carrozzeria, con molti centimetri a disposizione sopra la testa e per le gambe di ogni passeggero. Gli elementi chiave della Arteon includono un frontale completamente nuovo in cui i gruppi ottici a LED anteriori e le luci di marcia diurne si uniscono con gli elementi cromati della calandra e con il cofano. La possente sezione posteriore è altrettanto caratterizzante per il design.

Sulla Arteon debutta l’ultima generazione dei sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, sono stati aggiunti elementi interessanti che sono tipici delle auto di lusso. Questa combinazione unica rende la Arteon uno dei prodotti più accattivanti del suo segmento.