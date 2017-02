La scelta di Tag Heuer: uno smartwatch ibrido non per la massa di Antonino Caffo 21 febbraio 2017















In un mercato che non è ancora esploso, la via da seguire è quella della modularità: rivoluzione concreta ma a piccoli passi

Da un gigante dell’orologeria come Tag Heuer ci si aspetta proprio un prodotto del genere. Non ci sono certezze ma le ultime indiscrezioni sulla compagnia svizzera parlano del lancio di un dispositivo che combina le innovazioni degli smartwatch Android Wear con le modalità classiche, sempre vincenti, di un orologio analogico dal fascino intramontabile. C’è anche il nome e la data: Tag Connected Modular, che il 14 marzo prossimo porterà l’idea di “modularità” al polso. Per la storica azienda di La Chaux-de-Fonds non è una novità. Nel 2015 aveva presentato il primo Heuer Connected basato sull’OS di Google. Si trattava di uno smartwatch di lusso, dal costo non irrisorio di 1.350 euro, con la particolarità di consentire ai clienti di cambiare l’acquisto con un orologio vero e proprio, se non soddisfatti dall’esperienza digitale.

Nuovo concetto

Con un prezzo che dovrebbe rispecchiare quello del primo modello, il Tag Heuer Connected Modular, porta con sé un concetto diverso di vestibilità e funzionalità, lasciando indietro lo switch tra analogico e digitale che riguarda un prodotto nella sua totalità. Il termine “modulare” si riferisce sì alla personalizzazione di colori e cinturini (come il precedente) ma soprattutto a una cassa estraibile e sostituibile, così da passare da una meccanica con processore, RAM e storage ad una con movimento automatico, proprio come i comuni orologi. Non è dato sapere quanto costerà l’elemento aggiuntivo ma viene da pensare che, essendo il cuore pulsante di tutta la struttura, starà poco sotto il modello completo di fibbia. Scelta discutibile? Prezzo fuori mercato? Forse, ma qui siamo dinanzi a un’eccellenza del settore, che ha deciso di abbracciare l’innovazione un passo alla volta, senza snaturarsi. Tutte le altre domande verranno soddisfatte tra meno di un mese.