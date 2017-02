Lanciato l’Instagram Contest per vincere la MtB Startup School in Silicon Valley di Redazione Data Manager Online 20 febbraio 2017















Al via il contest social-fotografico “Send your favorite startup to Silicon Valley”, promosso dall’organizzazione internazionale Mind the Bridge: dal 20 febbraio al 20 aprile chiunque potrà candidare la propria startup preferita menzionandola nei propri scatti su Instagram. Unica regola: rappresentare la propria idea di “ponte” e usare gli hashtag #picthebridge #mindthebridge. In palio un posto alla prestigiosa MtB Startup School di San Francisco

Parte oggi il contest social-fotografico “Send your favorite startup to Silicon Valley” promosso da Mind the Bridge, l’organizzazione internazionale nata per sviluppare, promuovere e supportare gli ecosistemi imprenditoriali sostenibili del mondo e collegarli al centro nevralgico dell’innovazione mondiale, la Silicon Valley.

Dal 20 febbraio al 20 aprile chiunque potrà rappresentare la propria idea di “ponte” (un ponte vero e proprio o un concetto di ponte) attraverso una foto da associare alla menzione della propria startup preferita (mention @nomestartup o hashtag #nomestartup). In palio per quest’ultima la possibilità di vincere un posto alla prestigiosa MtB Startup School di San Francisco (del valore di $5000) per una delle sessioni 2017 a titolo di riconoscimento del valore e come incoraggiamento alla cultura imprenditoriale.

Al contest possono partecipare tutti i follower Instagram dell’account @mindthebridge maggiorenni al momento della registrazione in qualità di singoli o gruppi di persone, aziende, associazioni e fondazioni (vedere il regolamento generale del concorso).

Per partecipare al contest occorre:

Scattare la foto di un ponte o della propria “idea” di ponte Seguire l’account @mindthebridge su Instagram Caricare la foto sul proprio account Instagram Aggiungere nella didascalia il nome della startup che si intende candidare per la MtB Startup School (attraverso mention oppure hashtag o sito) e gli hashtag del contest #picthebridge​ #mindthebridge​

Ai fini della valutazione ciascuna foto, a prescindere dai like ricevuti, varrà un voto (1 account = 1 foto = 1 voto). La startup che riceverà il maggior numero di candidature (e quindi di foto associate) avrà diritto a un posto alla School (la sessione verrà scelta dalla giuria).

Sarà possibile partecipare al contest anche con foto già pubblicate, alle quali basterà aggiungere un commento con gli hashtag del contest e il nome della startup candidata.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento.