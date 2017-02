Le cuffie BeatsX sono apparse a New York di Matteo Testa 7 febbraio 2017















Gli auricolari BeatsX con chip Apple W1 sono apparse negli Apple Store di New York e si preparano al lancio globale

Anche Beats, l’azienda fondata dal rapper Dr.Dre ma acquisita da Apple nel 2014, ha dovuto adeguarsi alla scomparsa del classico jack audio su iPhone 7. Il colosso degli accessori per la musica ha quindi annunciato il lancio dei nuovi auricolari BeatsX, che sarebbero dovuti essere disponibili entro dicembre. Per un motivo ancora sconosciuto, il lancio delle cuffie è stato posticipato a Febbraio e oggi sono comparse in alcuni Apple Store di New York e più nello specifico in quelli dell’Upper West Side e Upper East Side. Al momento pare che tutti i pezzi siano ancora stoccati nei magazzini e in quantità piuttosto limitate ma pare che in un negozio della Mela siano già stati messi in vendita e rapidamente esauriti. Alla luce di questi fatti è probabile che gli auricolari diverranno disponibili in tutto il mondo a breve.

La batteria integrata in BeatsX garantisce 8 ore di ascolto consecutivo e sono sufficienti appena 5 minuti di ricarica per aumentare l’autonomia di altre 2 ore. Il cavo Flex-Form garantisce la massima comodità sia quando si indossano gli auricolari sia se riposti nelle tasche. La vera innovazione sta però nell’utilizzo del chip Apple W1 già visto su AirPods che consente un accoppiamento wireless istantaneo con tutti i dispositivi iOS e una migliore gestione dei consumi.