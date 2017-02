Le self driving car di Google sono sempre più sicure di Matteo Testa 3 febbraio 2017















I dati diffusi dalla motorizzazione della California dimostrano che le Google Car hanno migliorato molto la loro efficienza e sicurezza

Google sta facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda la sicurezza delle sue self driving car. Il California Department of Motor Vehicles ha rilasciato il report riguardante i test effettuati dalle vetture senza conducente sulle strade dello “stato dorato” e le vetture di Waymo, l’azienda che si occupa dello sviluppo di questa tecnologia per Google, hanno dimostrato un sensibile miglioramento nel corso dell’anno passato.

In particolare nel resoconto della motorizzazione californiana si sottolinea la diminuzione dei cosiddetti disengagement, ovvero quelle situazioni in cui il conducente della self driving car è costretto a prendere il controllo della vettura. Nel 2015 si sono registrati 0,80 casi di disengagement ogni mille miglia percorse mentre l’anno successivo si è scesi a 0,20. Queste cifre sono frutto di un attento lavoro dei progettisti di Mountain View sia dal punto di vista hardware che da quello software. Nel 2016 le Google Car hanno anche percorso molta più strada rispetto all’anno precedente passando da 682.894 a 1.023.330 Km.

Tutti questi test serviranno a Google per realizzare un sistema di guida autonoma da cedere in licenza. Big G infatti non è interessato a realizzare automobili vere e proprie ma preferisce fornire la sua piattaforma ai produttori come Fca. Uber invece ha annunciato ieri di aver unito i propri sforzi con Daimler per lo sviluppo del proprio servizio di ride sharing con guida autonoma.