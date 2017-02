Lectra nomina Jérôme Viala Vice-presidente esecutivo del Gruppo di Redazione Data Manager Online 11 febbraio 2017















Direttore finanziario dal 1994 e membro del Comitato esecutivo dal 2005, Jérôme Viala offrirà un prezioso contributo nell’attuazione del nuovo piano d’azione strategico di Lectra

Lectra è lieta di annunciare la nomina di Jérôme Viala, Direttore finanziario, al ruolo di Vice-presidente esecutivo del Gruppo. A seguito della nomina, dal 1° gennaio 2017 Jérôme Viala è diventato il numero due del Comitato esecutivo.

“A breve Lectra annuncerà un nuovo piano d’azione strategico, rivelando gli obiettivi del Gruppo per il periodo 2017-2019 e per gli anni successivi. Ho ritenuto che fosse molto importante coinvolgere ancor di più Jérôme nella nostra nuova avventura industriale,” ha affermato Daniel Harari, CEO di Lectra. “Io e Jerome abbiamo lavorato insieme per 26 anni. Durante questo lungo percorso condiviso ho avuto modo di apprezzare il suo rigore e la sua capacità di prendere decisioni e perseguirle, oltre alle sue numerose qualità umane.”

Divenuto Direttore finanziario di Lectra nel 1994 e membro del Comitato esecutivo fin dalla sua fondazione nel 2005, Jérôme Viala, 55 anni, ha progressivamente assunto responsabilità sempre maggiori all’interno del Gruppo. Ora ha il compito di coordinare l’attività industriale, l’assistenza clienti, le parti di ricambio e i materiali di consumo e le risorse umane internazionali. Parallelamente, negli ultimi anni Jérôme è stato sempre più coinvolto nello sviluppo delle operazioni internazionali, inclusa l’apertura delle filialidi Lectra in Corea del Sud e in Vietnam.

“Il prossimo ciclo strategico di Lectra, che sarà presentato il 9 febbraio, sarà di grande interesse grazie al modo profondamente innovativo in cui crea valore per la clientela e per il Gruppo,” spiega Jérôme Viala. “Trovo emozionante l’opportunità di contribuire all’attuazione del nostro nuovo piano d’azione in tutti i suoi aspetti.”

Jérôme Viala, laureato alla ESC Bordeaux (KEDGE Business School, Francia), ha iniziato la sua carriera come analista di rating in Esso (Francia). È entrato nel reparto finanza di Lectra nel 1985 e in seguito ha rivestito vari ruoli finanziari all’interno del Gruppo, prima di diventare Direttore finanziario nel 1994.