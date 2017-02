Lenovo lancia Yoga A12, il convertibile per la massa di Antonino Caffo 7 febbraio 2017















Se finora la compagnia si era concentrata su pubblici specifici, ora guarda al pubblico consumer, attratto dalle potenzialità di Android

Si chiama Yoga A12 ed è il convertibile che riprende lo Yoga Book visto alla scorsa IFA, democratizzandolo. Ciò vuol dire proporre un dispositivo che conserva le stesse linee e design del predecessore ma con specifiche hardware più basse (una CPU Intel Atom x5 e 2 GB di RAM) e una gamma di colori meno seriosi, pensati per un pubblico giovane e in movimento (c’è anche Rose Gold). Nonostante lo Yoga Book non avesse un prezzo esagerato (tra i 499 e i 599 euro), questo A12 costa anche di meno, con una base di partenza di 299 dollari, un netto risparmio senza rinunce pesanti rinunce. Certo, a differenza del Book, il nuovo convertibile gode della sola variante Android, lasciando da parte le potenzialità di Windows 10, ma anche così permette di accedere alle principali necessità degli utenti in mobilità, anche professionali.

Qualità senza rinunce

Ciò non vuol dire poter sostituire del tutto una macchina completa con il 2-in-1 di Lenovo, ma grazie all’interoperabilità di app e piattaforme, non sarà poi così scomodo editare documenti e messaggi di posta con uno schermo più ampio di un comune smartphone. Inoltre, Yoga A12 monta pure la tastiera Halo, che compare solo quando serve, è olografica e fornisce un feedback tattile diverso alla pressione dei tasti, così da simulare l’esperienza di una keyboard classica. Non manca la presenza della famosa stilo dello Yoga Book, che trasforma in un attimo il pannello con i pulsanti touch in una piccola lavagna, su cui tracciare elementi ripresi poi dai diversi software compatibili. Lenovo Yoga A12 arriverà mercoledì 8 febbraio nel mercato statunitense e successivamente (si spera) in quello europeo.