L’IoT in un’infografica

Con miliardi di “cose” connesse a Internet, tra cui case, auto, aerei, articoli di abbigliamento, parchimetri, prodotti wearable, fabbriche, piattaforme petrolifere e macchinari pesanti, l’Internet delle cose (IoT) potrebbe costituire il progresso tecnologico di maggiore impatto degli ultimi tempi.

In questa nuova infografica Cloudera sottolinea alcuni punti salienti che riguardano IoT, tra cui il potenziale di mercato, sfide importanti come quella relativa alla gestione dei dati, così come alcuni impatti aziendali e sociali generati dall’IoT.

Il Regional Sales Director di Cloudera in Italia, Michele Guglielmo, ha dichiarato: “IoT è sicuramente una questione di dati, più che di tecnologia. Le aziende hanno bisogno di una piattaforma in grado di gestire l’enorme quantità di dati che vengono generati da tutti i loro dispositivi, aperta al futuro quando davvero tutti gli oggetti saranno in grado di colloquiare tra loro.

Per questo non basta una piattaforma scalabile, flessibile che archivi, elabori o trasmetta dati in tempo reale, deve anche offrire analisi. Il successo delle implementazioni di IoT dipenderà dalla capacità delle aziende di generare insight a partire da tutti questi dati per incrementare il rendimento, innovare e migliorare l’esperienza del cliente”.