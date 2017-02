Il matrimonio è anti-stress, sposarsi fa bene alla salute di Valentina Scotti 16 febbraio 2017















Uno studio rivela che chi si sposa è meno stressato rispetto a single e divorziati

Sposarsi fa bene alla salute e a dirlo non è un’indagine sociale ma un vero e proprio studio condotto dalla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, pubblicato sulla rivista Psychoneuroendocrinology. In particolare il matrimonio, prima dei 50 anni, ridurrebbe il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari. Secondo la ricerca, nell’organismo dei coniugi sono presenti livelli inferiori di cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”.

Gli studiosi statunitensi hanno raccolto nell’arco di tre giorni i campioni di saliva di 572 adulti sani di età compresa tra 21 e 55 anni. Dai risultati è emerso che i partecipanti sposati risultavano avere livelli di cortisolo più bassi rispetto agli altri durante tutto il periodo.



Sposarsi riduce il livello di cortisolo

Il test è proseguito quindi controllando in ogni paziente i cambiamenti del livello di cortisolo nell’arco della giornata, considerando che normalmente si ha un picco al risveglio e un declino durante il giorno. Le persone sposate hanno dimostrato di avere un abbassamento più rapido dello stress, con ripercussioni positive sulla salute in generale. Eppure una recente indagine ha rivelato che il 21% degli italiani è troppo stressato o stanco per dedicare del tempo al partner.

“Questi dati forniscono informazioni importanti sul modo in cui le nostre relazioni sociali e intime possono influenzare la nostra salute”, ha commentato Sheldon Cohen, coautore dello studio.

Questo perché, come spiegano i ricercatori, un aumento prolungato dei livelli di cortisolo può interferire con la capacità del corpo di regolare le infiammazioni e promuovere l’insorgere di numerose patologie sia di natura cardiaca che tumorali.