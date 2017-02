Microsoft Dynamics 365 in primo piano a Bologna con Alterna e Microsoft di Redazione Data Manager Online 10 febbraio 2017















Il 23 febbraio a Bologna Alterna in collaborazione con Microsoft organizza un evento dedicato a Microsoft Dynamics 365, la nuova soluzione in cloud di Microsoft che rende l’azienda più produttiva e più “intelligente”

Il 23 febbraio Alterna e Microsoft offrono l’opportunità alle aziende del tessuto imprenditoriale dell’Emilia Romagna e non di conoscere un modo tutto nuovo di trasformare e innovare il business presentando Microsoft Dynamics 365, la soluzione in cloud di Microsoft che meglio rappresenta un nuovo approccio alle business applications.

Nell’era della rivoluzione digitale le imprese evidenziano sempre più la necessità di innovare velocemente il business e aumentare il proprio valore per competere in modo vincente in un mercato in continua trasformazione.

Al Savoia Regency Hotel di Bologna i business decision makers avranno modo di comprendere come Microsoft Dynamics 365 sia adatto a sostenere le specifiche esigenze delle imprese sottolineando l’importanza della Customer Experience, della Productivity e della sempre maggiore velocità del Business.

Microsoft Dynamics 365 intende dare una risposta concreta a queste tre macro aree di cambiamento che guideranno sempre di più le scelte degli imprenditori.

Non più singole soluzioni disaggregate, ma possibilità di innovare sfruttando le potenzialità del digitale grazie ad una piattaforma abilitante, scalabile, innovativa, flessibile, personalizzabile e dalla user experience familiare come Office365.

Presentazioni, demo live e confronti interattivi tra i partecipanti, i clienti ed il team Alterna saranno i protagonisti di questo evento tutto dedicato all’innovazione.

L’inizio dei lavori è previsto alle ore 14.30 e l’evento terminerà con un aperitivo alle ore 17:30.

Per registrarsi all’evento inviare una mail a alterna@alteanet.it.

Live tweeting dell’evento @AlternaSrl #MSDyn365