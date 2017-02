I migliori brand del mondo Beauty su Facebook e Instagram di Redazione Data Manager Online 16 febbraio 2017















Secondo l’indagine Top Brands di Blogmeter, su Facebook sono Avon e Pupa i brand più performanti, mentre, mentre su Instagram spiccano Nyx Professional e Sephora

Come si comportano i brand di beauty e make up sui social network? E quali sono le strategie di beauty marketing che adottano per approcciarsi ai consumatori online? A queste domande ha risposto l’indagine Top Brands di Blogmeter che in questa edizione – l’analisi risale allo scorso gennaio – ha monitorato il comportamento su Facebook e Instagram dei brand e dei retailer appartenenti al mondo beauty che scrivono in lingua italiana.

Il mondo Beauty su Facebook

Per quanto riguarda Facebook, le strategie di social media marketing adottate dai brand puntano principalmente a fidelizzare i clienti esistenti, ma anche ad attrarne di nuovi: lo si evince dalle frequentissime iniziative a base di promozioni e scontistiche che vengono attivate sul social di Zuckerberg. A svettare nella classifica relativa al total engagement è la pagina italiana del brand americano Avon che, con una media di 1,5 post al giorno e uno stile comunicativo sobrio ed elegante, conquista quasi 51 mila interazioni. Con una manciata di interazioni in meno, segue al secondo posto l’italiana Bottega Verde che pubblica sulla sua pagina diversi post promozionali, che catturano l’interesse di un numero molto elevato di utenti. Saltando una posizione della classifica, troviamo al quarto posto la francese Yves Rocher che a gennaio colleziona un boom di interazioni con il post promozionale di San Valentino. Chiude la Top 5 dell’engagement la linea di prodotti professionali per capelli Nashi Argan, che mediante il suo progetto #nashilovers è riuscita a creare un grande interesse attorno al brand. Per quanto riguarda invece i nuovi fan, la pagina più performante di gennaio è quella di Pupa, terza tra l’altro nella classifica dell’engagement. Il brand milanese accresce costantemente la propria fan-base durante il mese di gennaio e tra l’altro pubblica uno dei post più coinvolgenti della nostra analisi con ben 23 mila interazioni (aggiornate al 31 gennaio). Secondo posto per il brand Rilastil che coinvolge con post promozionali, soprattutto di prodotti per la montagna, mentre la medaglia d’argento va alla catena Limoni Profumerie. In quarta posizione troviamo Wycon Cosmetics il brand italiano che offre a tutte le donne la possibilità di acquistare collezioni di Make Up, Skin e Body Care Made in ITALY a prezzi accessibili e che sulla sua pagina Facebook pubblica tantissime offerte e promozioni. A completare la Top 5 dei nuovi fan è il brand francese Cotril, il cui grande successo è legato in parte alla partnership con Belen Rodriguez, la quale nel 2015 ha inaugurato il suo nuovo salone di bellezza Cotril a Milano.

Il mondo Beauty su Instagram

Se su Facebook i brand puntano su promozioni e scontistiche per fidelizzare i clienti, su Instagram le strategie sono maggiormente improntate al coinvolgimento diretto dei propri follower, invitati dai brand a pubblicare selfie e foto con i loro prodotti, mediante l’utilizzo di hashtag ad hoc. Instagram è inoltre il luogo in cui maggiormente i brand beauty si affidano a social influencer per promuovere i propri prodotti e la propria vision. Ma vediamo alcuni esempi. Il profilo più coinvolgente in assoluto su Instagram è Nyx Professional, il brand del gruppo L’Oréal sbarcato in Italia alla fine del 2015, che a gennaio conquista ben 169 mila interazioni anche grazie al coinvolgimento per l’appunto di social influencer del calibro di Ellarie (1,1 milioni di follower). Passando direttamente alla terza posizione troviamo il già citato Wycon, il brand di cosmetici low-cost made in Italy, che proprio qualche giorno fa ha lanciato la prima collezione make-up vegana. Grazie all’iniziativa #WYCONlovesyou, che invita gli utenti a condividere selfie con i propri prodotti, ottiene numerosissime interazioni. Il quarto profilo più coinvolgente è Mulac Cosmetics, linea di prodotti cruelty-free fondata dalla famosa beauty blogger La Cindina, che appassiona gli utenti con l’hashtag #showyourart. Completa la Top 5 dell’engagement di Instagram, Pupa Milano, che condivide foto postate dalle utenti, famose e non. Analizzando le performance dei brand in ottica di follower-base, il migliore in assoluto è il profilo di Sephora, che coinvolge con un piano editoriale che fatto di immagini accurate e testi accattivanti. I n particolare a generare un boom di interazioni a gennaio è stato l’evento #SephoraLovesKatVonD durante il quale la modella e tatuatrice messicana Kat Von D, amatissima sui social, ha annunciato l’arrivo in Italia della sua linea di make-up per Sephora ad aprile. Il secondo profilo che ha accresciuto maggiormente gli utenti è Nyx Professional, seguito a stretto giro dal profilo italiano Benefit Cosmetics il brand americano di cosmesi conosciuto soprattutto per il suo packaging coloratissimo. Alle ultime due posizioni della classifica per new followers, troviamo infine i già citati Wycon e Pupa Milano.