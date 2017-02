Nuovo motore 1.6 TDI da 116 CV per Audi A3 di Redazione Data Manager Online 18 febbraio 2017















La motorizzazione 1.6 TDI con potenza di 85 kW / 116 CV diventa il nuovo ingresso gamma Diesel per la best seller compatta Audi. Ulteriori novità sulla gamma A3 con nuovi equipaggiamenti a listino

Aumento di potenza per la compatta premium di Casa Audi. A partire da oggi, il motore 1.6 Turbodiesel 81 kW (110 CV) cede il posto al nuovo 1.6 TDI da 85 kW (116 CV). Il nuovo propulsore è disponibile su tutte le varianti di A3: 3 porte, Sportback, Sedan e Cabriolet. Il cliente può optare per il cambio manuale a sei rapporti o, in alternativa, per quello automatico a sette rapporti S tronic.

Peculiarità del nuovo motore 1.6 TDI da 116 CV di Audi A3 sono le eccezionali performance unite a consumi ridotti, grazie ad un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,2 secondi e una velocità massima pari a 202 km/h (versione 3 porte). La nuova Audi A3 3 porte, dotata di cerchi da 16’’, registra nel ciclo combinato NEDC una percorrenza di 100 km con soli 4 litri di gasolio con cambio manuale e di 3,9 con cambio automatico S tronic. Le emissioni di CO 2 rilevate sono di 106g/km per la versione manuale e 103 g/km per la versione automatica.

Audi A3 1.6 TDI da 85 kW (116 CV) sarà disponibile a partire da € 25.450 per la versione 3 porte, € 26.300 per la Sportback, € 27.600 per la Sedan ed € 33.950 per la versione Cabriolet. Tutte le versioni di A3 possono essere abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti con un sovrapprezzo di € 2.200.

Con l’occasione vengono anche introdotti alcuni nuovi equipaggiamenti studiati per aumentare la qualità e la praticità della vita a bordo di A3. L’inedito pacchetto portaoggetti mette a disposizione dei passeggeri le reti portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori e nella zona piedi lato passeggero, due prese USB per la parte posteriore e un vano portaoggetti sotto il sedile posteriore. Per gli amanti degli sport invernali, su A3 è ora disponibile la comoda sacca porta sci che permette di trasportare fino a quattro paia di sci oppure fino a due snowboard.