MSC Meraviglia: come avanzano i lavori a bordo della prima nave del futuro MSC di Redazione Data Manager Online 24 febbraio 2017















A Bordo il Cirque du Soleil at Sea, un simulatore di volo, spazi Chicco e Lego, oltre a una promenade lunga 96 metri con il soffitto interamente ricoperto da uno schermo a LED su cui saranno proiettate scenografie avvolgenti

Procedono senza sosta i lavori a bordo di MSC Meraviglia, il cui battesimo sarà celebrato il prossimo 3 giugno a Le Havre, in Francia.

Progettata per soddisfare tutte le esigenze dei crocieristi con il suo design all’avanguardia, questa unità ultramoderna e unica nel suo genere è lunga 315 metri, alta 65 e si prepara a ospitare oltre 5.700 passeggeri. MSC Meraviglia è concepita per essere una destinazione in sé: a bordo 4 piscine, 12 ristoranti, 20 bar, due piste da bowling regolamentari, un simulatore di Formula 1 e un simulatore di volo, ma anche uno spazioso MSC Yacht Club riservato chi è alla ricerca di lusso ed esclusività, dotato di suite su due piani con di piscina “personale”, e spettacoli permanenti del Cirque du Soleil at Sea, i cui artisti si esibiranno in show appositamente creati per gli ospiti di MSC Crociere nel Carosel Lounge. Al centro della nave si sviluppa anche una promenade interna lunga 96 metri con il soffitto interamente ricoperto da uno schermo a LED su cui saranno proiettate scenografie avvolgenti.

La prima crociera a bordo di MSC Meraviglia partirà il 4 giugno 2017 (info su www.msccrociere.it) da Le Havre verso Genova. Dall’11 giugno la nuova futuristica nave effettuerà crociere settimanali in partenza da Genova nel Mediterraneo occidentale per tutta la stagione estiva con tappe a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, tutti luoghi pieni di storia e di grande bellezza. Sarà possibile esplorarli scegliendo tra un programma particolarmente ricco di escursioni alla scoperta di nuove culture e sapori locali. I viaggiatori possono anche scegliere di iniziare e terminare la crociera a bordo di MSC Meraviglia da Napoli o Messina, anziché da Genova, a seconda delle proprie esigenze. Oltre a un intrattenimento d’eccellenza, a bordo della nave ci sarà anche una vasta offerta gastronomica e una scelta di raffinati servizi wellness.

Pur essendo ancora in fase di costruzione, la nave è già visitabile virtualmente grazie al primo catalogo al mondo in mixed reality, un binomio composto da realtà virtuale e realtà aumentata. Lo ha appena presentato MSC Crociere e garantisce la possibilità di vivere emozionanti tour a bordo delle navi della flotta, anche quelle ancora in cantiere e di passeggiare fra le strade dei luoghi di destinazione. Ad esempio è possibile viaggiare tra le vie dell’Avana a bordo di una vecchia cabriolet, ancor prima di decidere di prenotare una crociera. Oltre ai tour virtuali, attraverso la realtà aumentata si possono anche ammirare da vicino i modellini virtuali delle navi in 3D come se fossero appoggiati sul catalogo.

Il catalogo 2018 e 2019 proietta i viaggiatori nel futuro, grazie anche a una programmazione da record completa e comprensiva di un giro del mondo in 119 giorni attraverso 49 destinazioni uniche lungo sei continenti e viaggi alla scoperta delle più belle mete del Mediterraneo e del Nord Europa, delle acque cristalline dei Caraibi, Cuba e delle Antille, dei tesori di Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas, della natura incontaminata del Sud Africa, dei ritmi del Sud America e dei paesaggi mistici di Cina, Giappone e Corea.

Destinazioni e mete raggiungibili grazie a una flotta di 16 navi, 4 delle quali attualmente in costruzione che saranno dotate del meglio che la tecnologia oggi può offrire: oltre a MSC Meraviglia, la prima delle nuove navi a celebrare il suo battesimo nel giugno 2017, MSC Seaside (dicembre 2017) e MSC Seaview (primavera del 2018) le “navi che seguono il Sole” in costruzione presso l’italiana Fincantieri e che fra le principali caratteristiche daranno la possibilità di vivere all’aperto, passeggiando a pochi passi dal mare. E infine MSC Bellissima, gemella di MSC Meraviglia, che toccherà il mare nel 2019.

Il nuovo catalogo MSC Crociere è disponibile presso le agenzie di viaggi insieme agli appositi cardboard da indossare con il proprio smartphone dopo aver scaricato gratuitamente l’app “MSC 360VR” dall’ Apple Store o da Google Play. L’app è disponibile anche per i tablet IOS e Android.

Inoltre sul sito www.msccrociere.it è possibile sfogliare o scaricare la versione del catalogo online.