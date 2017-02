Nasce Aruba ID, la login unica per l’Identità SPID ad uso di cittadini, imprese e professionisti di Redazione Data Manager Online 22 febbraio 2017















Una login unica per accedere in modo semplice e veloce a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione

Aruba PEC lancia il servizio Aruba ID per il rilascio ai cittadini italiani di Identità SPID. Il servizio è attivabile sul sito dedicato.

Dopo aver ottenuto l’accreditamento come Identity Provider (IdP), Aruba mette a disposizione Aruba ID, servizio attraverso il quale tutti – privati cittadini, imprese e professionisti – potranno ottenere la propria Identità SPID e accedere in modo semplice e sicuro, con un’unica login ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni. Il servizio sarà gratuito per due anni per i cittadini che ne faranno richiesta entro il 30 giugno 2017 e disponibile a un prezzo di 35 euro per gli utenti business (professionisti ed imprese).

Il servizio prevede che, per rilasciare l’identità SPID all’effettivo titolare, si proceda al riconoscimento del richiedente. Aruba offre tre modalità di riconoscimento, due elettroniche che presuppongono per esempio l’uso di una Tessera Sanitaria precedentemente attivata o di una Firma Digitale, per queste due modalità il servizio è gratuito. Nella terza modalità, il richiedente viene identificato tramite riconoscimento de visu online attraverso una webcam, in questo caso il servizio è a pagamento.

Ad ogni Identità SPID possono essere associate credenziali con diversi livelli di sicurezza, che garantiscono che l’accesso ai servizi e ad i propri dati venga sempre effettuato nel modo più sicuro possibile:

Livello 1 : permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente;

Con SPID si può accedere ai servizi online di Enti come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate o anche del proprio Comune, è possibile gestire l’iscrizione a scuola dei propri figli o accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico. Inoltre, numerosi sono i benefici per le imprese in termini di semplificazione dei processi d’identificazione online.

Grazie ad Aruba ID accedere ai servizi online sarà molto più semplice: non sarà più necessario ricordare e annotare decine di nomi utente e password perché ne basterà solamente uno. Il servizio presenta grandi vantaggi sia in termini di semplificazione, sia di sicurezza:

Semplicità d’uso – Ottenere le proprie credenziali SPID, e utilizzarle, diventano operazioni semplici e intuitive. In poco tempo è possibile ricevere la propria ‘login unica’ da usare per tutti i servizi offerti dalle PA.

Sicurezza – SPID è stato disegnato all’insegna della sicurezza e della protezione di tutti i propri dati personali, assicurando il rispetto della privacy.

Velocità – SPID si può usare ovunque e da qualunque dispositivo. Grazie all’introduzione delle nuove credenziali si risparmia tempo, perché ogni servizio è accessibile online senza fare lunghe file agli sportelli, dal pagamento di bolli e imposte, a servizi come mense scolastiche ed assistenza sanitaria.

Oltre agli Enti menzionati precedentemente, con SPID sono anche accessibili diversi servizi regionali e comunali, come ad esempio il collegamento alla rete Wi-Fi cittadina. Alcune Università, come la Sapienza, l’Università di Torino o il Politecnico di Milano hanno già aderito a SPID e molte altre sono pronte a farlo. Tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni accessibili con SPID sono disponibili su https://www.spid.gov.it/servizi.

“Aruba crede ed investe nella crescita digitale del Paese e l’avvio di SPID è un ulteriore tassello in questa direzione, abbiamo scelto di essere al fianco delle istituzioni portando avanti il valore essenziale della sicurezza in ambito digitale. – ha commentato Simone Braccagni, Amministratore Delegato di Aruba PEC – Riteniamo SPID un passaggio importante per la digitalizzazione della PA ma anche per il diffondersi dei servizi in rete, nell’ottica della semplificazione e della loro usabilità per ciascun cittadino italiano. La portata di questi servizi, infatti, è in netta crescita, così come l’interesse dei cittadini che, giorno dopo giorno, vedono aumentare i propri vantaggi, comprendendo come questo sistema d’identificazione possa facilitare in modo pratico la vita quotidiana”.