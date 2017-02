Nasce a Perugia il Centro di competenza per la Digital Innovation di Redazione Data Manager Online 22 febbraio 2017















ZCS inaugura la nuova filiale con un evento dedicato all’innovazione tecnologica

Si terrà il 23 febbraio p.v. all’Hotel Giò & Wine di Perugia l’evento di Zucchetti Centro Sistemi “Making Innovation”.

Si parlerà di digitalizzazione ed innovazione 4.0 con addetti del settore; verrà inoltre affrontato ed approfondito il tema della Fatturazione Elettronica tra privati e come la tecnologia può supportare i complessi passaggi legislativi.

L’evento è quindi l’occasione per inaugurare la nuova filiale di Perugia, dopo l’apertura delle filiali in Emilia Romagna (Parma) ed in Sardegna (Sassari, Nuoro e Cagliari).

Zucchetti Centro Sistemi – azienda multi divisionale e multi business software, automazione, robotica e energie rinnovabili, pluripremiata come Best Innovator – è attiva sul mercato italiano da oltre 30 anni; si presenta alle Aziende del territorio come punto di riferimento in Umbria per la consulenza e l’assistenza ICT.

Programma

15.15 Accoglienza

15.30 Making Innovation: Innovare per Crescere

15.50 Perugia, il Centro di Competenza per l’innovazione tecnologica

16.10 Digital Transformation : la Comunicazione Analitica Dati IVA (D.L. 193/2016) e Fatturazione Elettronica B2B (1° parte)

16.45 Coffee Break

17.00 Digital Transformation : la Comunicazione Analitica Dati IVA (D.L. 193/2016) e Fatturazione Elettronica B2B (2° parte)

17.45 Question Time

18.00 Gamification & Innovation: Gioca e Vinci con ZCS

18.15 Premiazioni

18.30 Happy Hour

Per iscriversi gratuitamente [email protected]