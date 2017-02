Nuova Audi RS 3 Sportback: emozioni e prestazioni made in Audi Sport di Redazione Data Manager Online 10 febbraio 2017















Il cinque cilindri più potente al mondo regala il massimo piacere di guida grazie ai 400CV. La carreggiata allargata e il design aggressivo sottolineano la sportività del modello

La nuova Audi RS 3 Sportback completa l’offerta dei modelli super sportivi, nel segmento delle vetture compatte, della Casa di Ingolstadt. Dopo l’anteprima mondiale di RS 3 Sedan al Salone di Parigi 2016, debutta al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra anche la RS 3 Sportback. Dotata del cinque cilindri di serie più potente al mondo, un dinamismo senza eguali e un’estetica ancora più accattivante per un’esperienza di guida densa di emozioni.

«Audi RS 3 Sportback offre ai nostri Clienti un ingresso in grande stile nel mondo RS», dichiara Stephan Winkelmann, direttore di Audi Sport GmbH. «Dal 2011 la sportiva compatta sta riscuotendo uno straordinario successo sul mercato. Con il nuovo motore cinque cilindri, Audi RS 3 Sportback si pone al vertice della sua categoria, scrivendo un nuovo capitolo nella sua storia costellata di risultati eccezionali.»

Da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi

Su Audi RS 3 Sportback la potenza è garantita dal cinque cilindri di serie più potente al mondo, il 2.5 TFSI. Con una potenza di 294 kW (400 CV), il nuovo propulsore eroga 33 CV in più rispetto alla versione precedente ed è di 26 kg più leggero grazie al basamento in alluminio. La coppia massima di 480 Nm è disponibile già a 1.700 giri e rimane costante fino a 5.850 giri. La RS 3 Sportback scatta così da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. L’accelerazione fulminante è accompagnata dall’inconfondibile sound del cinque cilindri, prodotto grazie all’accensione alternata dei cilindri più vicini e di quelli più lontani tra loro. A richiesta, è possibile estendere la velocità massima limitata elettronicamente portandola da 250 a 280 km/h.

Per ottenere una migliore combustione, il nuovo motore 2.5 TFSI lavora con un sistema d’iniezione duale nelle camere di scoppio e nel condotto di aspirazione. Sul lato scarico, l’Audi valvelift system modifica la durata dell’apertura valvole in funzione del carico e del regime: per consumi moderati ai carichi bassi e parziali e per veloci tempi di risposta e maggiore potenza di trazione a pieno carico. Nel ciclo NEDC, RS 3 Sportback consuma 8,3 l di carburante ogni 100 km, a fronte di emissioni di CO 2 pari a 189 g/km.

Trazione quattro con distribuzione variabile della potenza

La potenza del cinque cilindri si sprigiona attraverso il cambio a doppia frizione S tronic a sette rapporti in simbiosi con la trazione integrale permanente quattro. La frizione a lamelle elettroidraulica distribuisce le coppie di trazione in modo variabile tra gli assali. Quanto più sportivo è lo stile di guida del conducente, tanto più velocemente e una parte rilevante della coppia raggiunge l’assale posteriore. La gestione quattro è integrata nel sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select che permette di intervenire anche su sterzo, cambio S tronic, gestione del motore, farfalle dei gas di scarico e assetto sportivo RS plus con regolazione adattiva degli ammortizzatori (a richiesta). Il conducente può modificare il funzionamento di questi componenti scegliendo tra le modalità comfort, auto, dynamic e individual. Il controllo elettronico della stabilità (ESC) con gestione selettiva delle coppie sulle singole ruote e la modalità sportiva specifica RS migliorano ulteriormente la maneggevolezza.

Carreggiata allargata e configurazione sportiva dell’assetto

Insieme al servosterzo progressivo, all’assale posteriore multilink a quattro bracci e all’assetto rigido con abbassamento delle sospensioni di 25 mm rispetto ad A3, la RS 3 Sportback coniuga straordinario dinamismo e stabilità senza precedenti. La carreggiata all’assale anteriore misura 20 mm in più rispetto al modello di serie. Di conseguenza i passaruota sono ancora più pronunciati. Il modello è dotato di serie di cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 235/35, dietro cui si nascondono dischi freno con un diametro di 370 mm. In alternativa è possibile scegliere dischi carboceramici all’anteriore. All’assale posteriore sono invece utilizzati dischi freno con un diametro di 310 mm e pinze freno flottanti.

L’accattivante design RS

All’esterno, RS 3 Sportback esprime tutta la sua potenza con il tipico single frame con griglia a nido d’ape nero lucido, ampie prese d’aria e inserti sulle longarine sottoporta dai bordi pronunciati. Grazie al blade di nuova concezione nel paraurti, il frontale appare ancora più esteso. Alle estremità si formano piccole cavità verticali a forma di cono. I proiettori a LED dalla forma caratteristica sono di serie, mentre a richiesta sono disponibili proiettori a LED Audi Matrix. Il posteriore si contraddistingue per lo spoiler al tetto RS pronunciato, l’inserto del diffusore e i grandi terminali di scarico a sezione ovale dell’impianto di scarico RS. Il logo «quattro» nella parte inferiore del single frame completa il look dinamico, come il logo RS 3 sulla griglia a nido d’ape e sul portellone vano bagagli.

Lap timer, indicatore di pressione di sovralimentazione e schermo RS specifico

I quadranti dei due strumenti di forma circolare sono di colore nero, mentre le lancette sono rosse e le scale bianche. Il sistema di informazioni per il conducente, posizionato al centro, comprende indicatore di pressione di sovralimentazione, termometro per l’olio e il lap timer. A richiesta, l’Audi virtual cockpit mostra i dati del sistema di infotainment. Uno schermo RS specifico mette il contagiri in primo piano. A lato vengono visualizzate informazioni su coppia, forze g e pressione delle gomme. Se il cambio lavora in modalità manuale, all’avvicinarsi del numero di giri massimo un indicatore di cambio marcia su scala colorata suggerisce al conducente di inserire il rapporto superiore con gli appositi bilancieri al volante o la leva selettrice.

Interni sportivi e comfort elevato

RS 3 Sportback è dotata di sedili sportivi in pelle Nappa nera. A richiesta, per conducente e passeggero anteriore, sono disponibili i sedili sportivi RS dal profilo più pronunciato con appoggiatesta integrato. Il logo RS decora gli schienali in entrambe le varianti di sedile. Il volante sportivo in pelle RS è appiattito nella parte inferiore e comprende i tasti per il comando del sistema di infotainment. L’elemento di comando principale è la manopola a pressione e rotazione sulla consolle del tunnel centrale. La sua superficie è disponibile a richiesta come touchpad. In questo modo, il conducente può far scorrere e ingrandire le pagine o scrivere. Il sistema dispone poi della ricerca a testo libero, in grado di fornire risposte dopo aver immesso poche lettere. Il comando vocale è in grado di elaborare domande e comandi di uso quotidiano.

Online con Audi connect

RS 3 Sportback vanta una straordinaria versatilità sul fronte dell’infotainment. Un modulo LTE porta a bordo i servizi Audi connect, tra cui la navigazione con Google Earth e Google Street View nonché informazioni su prezzi carburante, meteo, percorso e traffico. L’applicazione Audi MMI connect consente di trasmettere il calendario dallo smartphone al sistema MMI. Inoltre, il conducente può inviare destinazioni di Google Maps, destinazioni speciali al sistema di navigazione e in più ascoltare la musica in streaming da Internet. Grazie ad Apple CarPlay e Android Auto, applicazioni selezionate (come, ad esempio, per telefono, navigazione e musica) vengono riprodotte direttamente sullo schermo dell’auto. Inoltre, nel sistema di navigazione è integrato un hotspot WLAN, che collega in rete i dispositivi portatili dei passeggeri.

Ulteriori punti forza sono l’Audi Phone Box, il Bang & Olufsen Sound System con una potenza di 705 watt e numerosi sistemi di assistenza per il conducente. In caso di circolazione rallentata fino a una velocità di 65 km/h, l’assistente al traffico (traffic jam assist) regola la distanza dal veicolo che precede, intervenendo sullo sterzo per brevi periodi. Altre novità per Audi RS 3 Sportback sono il sistema di assistenza in caso di emergenza, in grado di arrestare autonomamente l’auto se necessario, e l’assistente al traffico trasversale posteriore, che controlla che non ci siano veicoli che transitano dietro la vettura quando si esce da un parcheggio.