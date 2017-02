Nuova SEAT Leon CUPRA: prestazioni oltre le aspettative di Redazione Data Manager Online 19 febbraio 2017















Propulsore 2.0 TSI 300CV: la SEAT di serie più potente di sempre. Tecnologie all’avanguardia per sicurezza, connettività e multimedia

Ogni volta che la SEAT presenta un nuovo modello alla stampa specializzata, c’è una domanda che ricorre: “Ci sarà anche la versione CUPRA?”. L’acronimo di CUP RACER è diventato infatti, nel tempo, molto più di una semplice versione della gamma SEAT. Le CUPRA sono oggetto di desiderio e l’espressione di una sportività sapientemente combinata con funzionalità, comfort e tecnologia. Una CUPRA rappresenta, in poche parole, l’equilibrio perfetto di passione e razionalità.

La Leon CUPRA si distingue da sempre per le sue prestazioni e un design che non passa inosservato, nonché per i suoi equipaggiamenti estremamente ricchi e curati e, non da ultimo, per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Tutto questo, è stato portato ora al livello successivo: nonostante la CUPRA fosse già un modello di successo, siamo riusciti a migliorarla ulteriormente.

Un successo da ogni punto di vista

Le oltre 9.000 unità vendute nel 2016, di cui 8.300 solo in Europa, dimostrano l’apprezzamento riservato alla Leon CUPRA: numeri che fanno entrare di diritto la sportiva del Brand spagnolo nella top 5 del suo segmento, nel Vecchio Continente.

La SEAT Leon CUPRA coniuga potenza, un’esperienza di guida fantastica e le ultime tecnologie al servizio di sicurezza, connettività e multimedia, rivelandosi in grado di coniugare alla perfezione ogni aspetto, senza minimamente rinunciare all’intensità e al piacere di guida. Le tre carrozzerie disponibili (SC, cinque porte e la familiare ST), rendono la sportiva estremamente versatile: per una vita quotidiana con un pizzico di pepe in più, grazie all’intensità della cinque porte, oppure scegliendo l’emblema del design e delle prestazioni, la versione SC o, ancora, per coniugare al meglio dinamismo e versatilità, con la versione ST.

La SEAT più potente della storia

Dotata di un propulsore 2.0 TSI in grado di erogare 300 CV, la nuova Leon CUPRA non si riconferma solo come top di gamma, ma diventa il modello di serie più potente che la SEAT abbia mai creato. Meritano una menzione speciale alcuni dei numeri dietro a questo traguardo e alla potenza di questo propulsore: non sono, infatti, solo 10 CV in più rispetto alla versione precedente a contraddistinguerlo (passando così da 290 a 300CV) ma, fatto ancora più rilevante, la coppia massima è aumentata dai 350 Nm della versione precedente a 380Nm, disponibili tra i 1.800 e 5.500 giri. Il risultato è una risposta convincente e potente in ogni condizione, sia a motore appena acceso, sia con il tachimetro portato all’estremo. A rendere possibile ciò, tra gli altri fattori, ci sono il sistema di distribuzione variabile dell’albero a camme e il sistema a doppia iniezione diretta e indiretta. Entrambe le tecnologie consentono una resa ottimale del motore in ogni situazione, ottenendo prestazioni eccezionali.

La SEAT Leon CUPRA 2.0 TSI 300 CV sarà disponibile in abbinamento al cambio DSG, e grazie agli ultimi ritrovati tecnologici per l’assistenza alla guida, sarà un esempio di sportività, sicurezza e versatilità.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h e le pregevoli prestazioni della Leon CUPRA 300 CV vanno di pari passo con l’efficienza che contraddistingue il nuovo modello: il consumo medio è pari a soli 6,7 l/100 km per la versione SC a fronte di emissioni di CO 2 pari a 153 g/km, e di 6,8 l/100 km a fronte di emissioni di CO 2 che si attestano a 156 g/km sia per la versione cinque porte sia per la versione familiare ST, tutte con cambio DSG.

CV Accelerazione 0-100 km/h Nm @ rpm Velocità max km/h CO 2 2.0 TSI DSG 300 5,6 / 5,7 / 5,9 380 1.800–5.500 250 153 – 156



Un telaio all’altezza

Per sfruttare al meglio un propulsore così prestazionale, la Leon CUPRA conta su sospensioni specifiche con ammortizzatori controllati elettronicamente. L’Adaptive Chassis Control (DCC) messo a punto dagli ingegneri della SEAT, consente inoltre di adattare in maniera ottimale la vettura a ogni terreno e stile di guida in qualche millisecondo, garantendo efficienza e comfort ai massimi livelli.

La nuova SEAT Leon CUPRA presenta inoltre, tra gli equipaggiamenti di serie, il Progressive Steering Control: per una guida ancora più agevole nelle strade più impervie, un comfort e una sensazione di sicurezza costanti anche nelle tratte più veloci e manovre di parcheggio più semplici, ottenendo i cambi di direzione desiderati con un numero minore di rotazioni del volante.

Un altro elemento degno di nota del nuovo modello è il differenziale autobloccante VAQ di tipo Haldex a controllo elettronico, azionato idraulicamente. Questa peculiarità consente al sistema VAQ un funzionamento più attivo rispetto ad altri sistemi che utilizzano ai sensori ESC per frenare la ruota interna in una condizione di marcia in curva, rendendo disponibile maggiore coppia alla ruota esterna. In questo caso, analizzando costantemente il livello di trazione di ogni pneumatico, i dischi della frizione Haldex si aprono o chiudono, consentendo di passare il 100% della coppia a un unico pneumatico in pochi millisecondi. Ovviamente, il funzionamento del sistema viaggia di pari passo con il resto dei supporti elettronici e, inoltre, lavora tanto in accelerazione quanto in frenata, eliminando perciò gli sbalzi in uscita di curva. Ne consegue un utilizzo minore dei freni, evitando inoltre interruzioni nella potenza scaricata. Il conducente percepirà il totale venir meno del sottosterzo, con prestazioni del propulsore eccezionali in ogni situazione.

Le qualità dinamiche della CUPRA si adattano alle preferenze individuali di chi si trova al volante grazie alle cinque modalità di guida selezionabili con il CUPRA Drive Profile: Comfort, Sport, Eco, Individual e CUPRA. Quest’ultima rende la risposta dei comandi dell’acceleratore, del cambio DSG a doppia frizione, del DCC, dello sterzo progressivo e del differenziale autobloccante VAQ particolarmente grintosa e sportiva. Anche il controllo di stabilità ESC si adatta alle esigenze del conducente, grazie ai suoi tre livelli di attuazione. Attivandosi alla messa in marcia, permette una guida sportiva unita alla massima sicurezza. Per una guida estremamente dinamica, come in pista, si può optare per due livelli di disattivazione: il primo annulla il controllo di trazione, regolando l’ESC in modalità sportiva; il secondo disattiva completamente il sistema.

La miglior tecnologia

La nuova SEAT Leon CUPRA unisce il pieno di tecnologie all’avanguardia e funzionalità che caratterizzano l’intera gamma della nuova Leon agli elementi distintivi già presenti a bordo della precedente CUPRA 290, tra cui spiccano il Radio Media System Plus, il regolatore automatico della distanza (ACC) o il Front Assist. Inoltre, la tecnologia fullLED dei nuovi gruppi ottici assicura una visibilità ottimale e contraddistingue anche gli indicatori di direzione anteriori e posteriori (ora di dimensioni maggiori) e i fendinebbia.

Ad arricchire gli interni, ci sono elementi quali il freno di stazionamento elettrico, il sistema di apertura e avviamento senza chiave Kessy, il sistema di ricarica wireless per smartphone e lo schermo tattile a colori da 8”, con un pieno di funzionalità e tecnologie per la connettività comodamente a portata del conducente, nella consolle centrale dell’abitacolo. Sempre a LED è anche l’illuminazione ambiente multicolore, che può essere regolata in intensità, scegliendo tra le otto tonalità disponibili per adattarla, in ogni momento, al proprio stato d’animo.

Allo stesso modo, non mancano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, così come le ultime tecnologie multimediali e per la connettività. Ad esempio, la telecamera e il radar di ultima generazione permettono un funzionamento ulteriormente perfezionato del sistema di frenata di emergenza in città (City Emergency Brake) con protezione pedoni, e accrescono la funzionalità del sistema di riconoscimento della segnaletica stradale. Il Traffic Jam Assist, che consente di avanzare con meno fatica nello stressante traffico stop-and-go, è disponibile in abbinamento al cambio DSG.

Un’aria familiare per un design esclusivo

L’aspetto della nuova Leon CUPRA vanta distintività e personalità, mantenendo nel contempo un saldo legame con le linee della nuova Leon. Alcuni elementi degli esterni della vettura, come i nuovi gruppi ottici con tecnologia fullLED, i fendinebbia anteriori, i montanti B e C in colore nero lucido e i paraurti anteriore e posteriore, hanno inoltre un design concepito esclusivamente per la CUPRA.

Ma non è tutto: la nuova CUPRA vanta prese d’aria più ampie sul frontale, doppio terminale di scarico cromato, distintivo logo CUPRA sulle pinze freno rosse e sulle placche in alluminio dei battitacco anteriori, così come l’esclusivo spoiler posteriore CUPRA e vetri oscurati. Per portare la sportività del modello di serie a un livello ancora successivo, vi sono inoltre il Performance Pack Nero o Arancione, disponibili a richiesta, che includono: cerchi in lega da 19” con design esclusivo in nero brillante o arancio, pneumatici Michelin Pilot, modanature laterali nel colore della carrozzeria e un set di pinze freno Brembo in colore rosso o nero.

Per quanto riguarda gli interni, il logo CUPRA spicca sul volante traforato in pelle con impunture bianche. I pannelli delle porte sono rivestiti in Alcantara con dettagli in fibra di carbonio, che ritroviamo anche ad arricchire i sedili sportivi, caratterizzati anch’essi da rivestimento in Alcantara e pelle traforata, con il logo CUPRA ben visibile sul poggiatesta. I sedili avvolgenti di tipo bucket, sempre in Alcantara, sono disponibili a richiesta. In ultimo, la nuova Leon CUPRA vanta pedali e poggiapiedi cromati in alluminio, oltre al doppio ingresso SD.

La Leon CUPRA 300 CV è disponibile anche nei due nuovi colori di carrozzeria metallizzati Mystery Blue e Desire Red.