Nuove motorizzazioni per Audi A5 Coupé e A5 Sportback
12 febbraio 2017















3.0 TDI con potenza di 272 CV e trazione quattro per A5 Coupé e Sportback. Su A5 Sportback debuttano inoltre il 3.0 TDI da 218 CV e il 2.0 TFSI da 190 CV

A5 Coupé e Sportback, le sportive premium di casa Audi, completano la loro offerta con l’introduzione del motore 3.0 TDI da 272 CV. I consumi e le emissioni diminuiscono grazie alla straordinaria aerodinamica della vettura, ai vertici del segmento, e ad una significativa riduzione di peso di ben 60 kg (Coupé) e 85 kg (Sportback) rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo motore è affiancato da un cambio tiptronic a otto rapporti riprogettato che assicura cambiate morbide e rapide, risultando particolarmente efficiente quando si viaggia a bassi regimi. La trazione scelta per questo motore è la leggendaria integrale quattro. In confronto alle generazioni precedenti, le performance aumentano così come l’efficienza. Il nuovo 3.0 TDI di A5 vanta 27 CV in più del precedente, con una coppia che aumenta di 20 Newton metro. Tutto questo consente alle Audi A5 Coupé e Sportback di accelerare da 0 a 100 km/h, rispettivamente, in 5,2 secondi e in 5,3 secondi, migliorando di ben 0,6 secondi i tempi delle generazioni precedenti.

Di riferimento anche i consumi che nel ciclo combinato NEDC raggiungono su Audi A5 Coupé solo 4,9 litri ogni 100 km, con un miglioramento di 1,2 litri rispetto al modello precedente, e le emissioni di C0 2 che si riducono di 30 grammi, per un totale di 128 grammi. Per la versione Sportback i consumi sono di 5 litri ogni 100 km, con una riduzione di 1,1 litri, mentre le emissioni di CO 2 segnano 131 grammi, registrando un miglioramento di 28 grammi. Il prezzo di listino di A5 Coupé con il nuovo 3.0 TDI 272 CV tiptronic quattro è di € 58.750, mentre per la variante Sportback è di € 58.430.

Su A5 Sportback debuttano inoltre anche il 3.0 TDI da 218 CV con cambio S tronic e il benzina 2.0 TFSI da 190 CV con cambio manuale o S tronic. A beneficio di efficienza e consumi, i due motori sono abbinati alla trazione anteriore ed al sistema “start-stop” che consentono un ulteriore risparmio di carburante. Il prezzo di listino della A5 Sportback con il 2.0 TFSI con cambio manuale è di € 40.430, che diventano € 42.730 per la versione dotata di trasmissione automatica S tronic. Il 3.0 TDI S tronic ha invece un listino pari a € 49.930.