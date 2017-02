Oppo presenterà la nuova tecnologia 5X al MWC 2017 di Matteo Testa 22 febbraio 2017















Oppo annuncia una rivoluzione nel comparto fotografico per smartphone che verrà svelata al Mobile World Congress 2017 di Barcellona

Oppo è un brand che si sta conquistando il suo spazio all’interno del settore smartphone. Stando agli ultimi dati di Gartner, l’azienda cinese è attualmente al quarto posto nella classifica dei produttori di questi dispositivi dietro alla connazionale Huawei, che nel frattempo starebbe lavorando a un proprio assistente vocale. Oppo vuole raggiungere un respiro più internazionale come hanno fatto le sue dirette concorrenti e per questo presenterà al Mobile World Congress 2017 una tecnologia chiamata 5X legata alla fotografia su mobile. L’annuncio è stato fatto in questi giorni e l’evento dedicato è organizzato per il primo giorno della fiera di Barcellona.

“5X cambierà la percezione della fotografia con lo smartphone. – fanno sapere da Oppo – Abbiamo scelto il Mobile World Congress per svelare questa tecnologia con la convinzione di ispirare l’industria del settore a puntare più in alto, e continuare a creare prodotti d’avanguardia che offrano esperienze incredibili ai consumatori”. Nel comunicato non vengono rivelati ulteriori dettagli sulla tecnologia sviluppata dall’azienda cinese ma dato il nome si ipotizza si tratti di uno zoom ottico più performante rispetto alle soluzioni attuali. E’ inoltre probabile che questo apparato venga utilizzato su una fotocamera da almeno 16 Megapixel come quella già vista sullo smartphone F1s. Alcuni ritengono che 5X possa riferirsi a un innovativo sistema di ricarica rapida ma Oppo è già all’avanguardia in questo campo grazie al sistema VOOC, che consente di ridare energia a una batteria da 2.500 mAh in appena 15 minuti.