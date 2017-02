Planet of the Apps, finite le riprese del reality show di Apple di Matteo Testa 13 febbraio 2017















Planet of the Apps è il reality show in cui gli sviluppatori possono presentare le loro app più interessanti e innovative

Apple ha concluso la registrazione del suo primo programma televisivo. Nello specifico di tratta di un reality show chiamato Planet of the Apps ed è finalizzato a dare la possibilità ai giovani sviluppatori di mettere in mostra i loro progetti e ottenere le risorse necessarie per realizzarli. MacRumors afferma che le riprese sono state effettuate presso uno studio nei pressi di Hollywood e che il set è stato già smontato. Apple avrebbe scelto un allestimento molto hi-tech che secondo il sito dedicato alla Mela “avrebbe reso fiero Steve Jobs”.

Per realizzare Planet of the Apps sono stati selezionati solo 100 software tra gli oltre 100mila pervenuti a Cupertino. Il programma ha inoltre previsto la partecipazione di numerosi vip in qualità di mentor (Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Gary Vaynerchuk e Will.i.am) e una modalità di presentazione delle app “molto singolare” che non include solamente “mostrarsi sul palcoscenico di fronte ai giudici”. Data la particolare natura del reality si prevede che Planet of the Apps possa essere lanciato ufficialmente alla prossima WWDC di giugno ma ad oggi non ci sono conferme in tal senso.

Apple sta lavorando sodo per la creazione di contenuti originali. Pare che la Mela abbia già stretto accordi con diverse produzioni di Hollywood e ha assunto un ex dipendente di Amazon per lavorare ad una nuova programmazione per Apple TV. Non bisogna poi dimenticare che l’azienda di Cupertino ha anche confermato che realizzerà una sua versione di Carpool Karaoke, il programma in cui il celebre conduttore James Corden fa cantare le star mentre è alla guida.