Il Private Cloud di OVH potenzia la progettazione grafica di DAU di Redazione Data Manager Online 23 febbraio 2017















Massima scalabilità ed efficace gestione dei picchi, anche su piattaforma web

E’ l’infrastruttura dedicata basata sul servizio Private Cloud di OVH che consente al motore grafico di DAU denominato “3CAD evolution” di operare ai massimi livelli. Una soluzione in cui tutti i componenti – server fisici, dischi, macchine virtuali e soluzioni software – sono dedicati e che permette all’azienda di soddisfare appieno le sue esigenze di scalabilità e gestione dei picchi di lavoro.

Con sede a Pieve di Soligo (TV), dal 1994 DAU sviluppa, commercializza e implementa un avanzato configuratore di prodotto grafico. Inizialmente focalizzata sulle aziende che si occupano della produzione di mobili, settore dove è indispensabile uno strumento grafico per acquisire ed emettere gli ordini, oggi DAU si rivolge a un più ampio spettro di realtà industriali, tra cui anche quelle degli imbottiti, dei trasporti, il settore architettonico e quello delle attrezzature – tutti però caratterizzate dall’esigenza di realizzare e personalizzare un progetto che possa poi essere facilmente visualizzato in 3D.

“Nel 2007, per lo sviluppo di “3CAD evolution”, il prodotto che ci ha permesso di applicare il configuratore anche a settori extra-mobile ovvero quelli di porte, finestre, cancelli, tende, top, scaffalature, macchine, palchi da concerto e molti altri ancora, abbiamo acquisito un’azienda di videogame che ci ha permesso di disporre del personale, ma anche e soprattutto del know-how necessario per ottimizzare il motore grafico che ci distingue dalla concorrenza”, commenta Andrea Gnoato, Consulting Director di DAU. “Il nuovo configuratore assicura un’esperienza fluida e leggera, molto diversa da quella offerta dal CAD tradizionale. E poi, per la prima volta, è aperto al Cloud”.

Il Private Cloud OVH dispone di almeno 2 VLAN: una di amministrazione e una connessa a Internet e, per garantire un livello di servizio prossimo al 100%, tutti gli elementi che la compongono sono duplicati. Il servizio, che oggi vanta diverse certificazioni internazionali, è stato sviluppato da OVH su tecnologia VMware e offre funzionalità come la Fault Tolerance e la ripartizione dei carichi di lavoro (DRS), necessarie per la continuità di servizio che una configurazione HA (High Availability) deve garantire.

La soluzione nasce sul desktop e quando l’utente inizia a usare l’archivio del fornitore, il software si collega, chiede la disponibilità di eventuali update e, nel caso, li scarica. Lo stesso vale per il calcolo dei prezzi: il software verifica se dispone già del listino più recente ed eventualmente lo aggiorna. La connessione è un valore aggiunto ma, nel caso non ci fosse, il commerciante ha comunque la possibilità di lavorare e realizzare il progetto per il suo cliente. Anche il produttore ne trae vantaggio perché, se decide di ‘spegnere’ un negozio, lo fa senza ripercussioni, tutto l’archivio è protetto e se viene eliminato i dati del cliente salvaguardati.

“Prima di rivolgerci a OVH ci eravamo affidati a una struttura piccola, con il software centralizzato su un unico server che, con l’aumento dei clienti, ha iniziato a darci problemi in termini di performance e scalabilità”, continua Gnoato.

“Abbiamo dovuto cercare velocemente una soluzione che fosse in grado di supportare il carico di lavoro in maniera soddisfacente e che, nel tempo, potesse crescere con noi. In OVH abbiamo trovato il partner ideale. Abbiamo valutato alcune alternative, soprattutto straniere, ma abbiamo scelto OVH anche per una questione di dorsale – era la migliore consigliataci. Arrivare al di là dell’oceano era più semplice, avevamo già clienti esteri e solidità e posizionamento del fornitore per noi erano importanti. Abbiamo scelto in tempi brevi in base alla reputazione, convinti di andare in mani sicure. Grazie alla virtualizzazione siamo riusciti a garantire la scalabilità che i nostri clienti richiedono – con la versione Cloud oggi ospitiamo 190 clienti e serviamo circa 150.000 utenti nel mondo”.

Grandi progetti per il futuro

Oggi DAU è composta da 48 persone, compresi 10 sviluppatori e 20 consulenti che stanno a diretto contatto con il cliente offrendo competenze tecniche e di gestione progetto. I clienti esteri vengono seguiti in parte direttamente, in parte tramite un distributore locale che segue anche gli aspetti di assistenza e supporto. DAU vanta attualmente partner in Russia, Brasile e Germania e sta consolidando strutture tecnico/commerciali nel Regno Unito, Portogallo, Francia e Polonia.

“I nostri programmi di sviluppo sono impegnativi”, spiega ancora Gnoato. “L’obiettivo è quello di mantenere i livelli di crescita di fatturato del 20-25% che abbiamo registrato negli ultimi 5 anni. Abbiamo inoltre intenzione di sbarcare nei mercati USA e Cina”.