Il prossimo Gear VR avrà un gamepad dedicato

Sempre più Realtà Virtuale e sempre più contenuti da scaricare per divertirsi e formarsi professionalmente. Samsung continua a scommetterci

Non sarà presente con il suo Galaxy S8 all’imminente Mobile World Congress di Barcellona ma questo non vuol dire che Samsung se ne stia con le mani in mano. Anzi, la presentazione del prossimo smartphone di punta, fissata per il 29 marzo, potrebbe riservare tante sorprese, per ottenere una nuova spinta dopo il fallimento del Galaxy Note7. Oltre al telefonino in sé, il gruppo coreano, che non sta vivendo momenti felicissimi visti i guai legali del vicepresidente, porterà tra poco più di un mese sul palco di New York anche la nuova versione dei Gear VR, i famosi visori con cui fruire di contenuti in Realtà Virtuale.

Estetica ma non solo

Sappiamo quanto negli ultimi due anni il dispositivo sia cresciuto non solo dal punto di vista consumer ma anche di business. Tante compagnie li usano per mostrare ai clienti i loro showroom virtuali ma anche come strumento di formazione in loco per tecnici e ingegneri. Rinnovare un prodotto del genere non è semplice ed è per questo che Samsung ha analizzato per diversi mesi il suo dispositivo, migliorandolo sia dal punto di vista estetico che funzionale. Ovviamente sarà perfetto per il Galaxy S8 e probabilmente non sarà retrocompatibile ma verrà venduto con un gamepad abbinato, pensato apposta per muoversi nei mondi virtuali dell’Oculus Store (partner di Samsung come piattaforma di repository di giochi e app). Ad affermarlo sono diverse indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni via Twitter, secondo cui il nuovo Gear VR (numero di serie SM-R324) dovrebbe contrastare la diffusione del pacchetto DayDream di Google, comprensivo dei View (i visori) e di un controller dedicato, che in Italia non è ancora arrivato anche perché compatibile con una piccola manciata di smartphone, Pixel in primis.