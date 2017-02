Ricoh acquisisce Avanti Computer Systems

Con l’acquisizione di Avanti Computer Systems, Ricoh vuole aiutare i fornitori di servizi di stampa ad aumentare efficienza e produttività

Ricoh ha annunciato di aver acquisito Avanti Computer Systems (d’ora in poi, Avanti), fornitore leader di sistemi MIS (Management Information System) per la stampa di produzione. Nel 2013, Ricoh aveva effettuato un investimento strategico in Avanti ponendo le basi per l’attuale acquisizione. Il pluripremiato Avanti Slingshot è uno dei più avanzati sistemi MIS certificati JDF oggi disponibili sul mercato. Grazie a questa acquisizione, Ricoh aumenta quindi il valore che può offrire ai propri clienti nell’ambito della gestione dei workflow.

“Il nostro obiettivo – afferma Jeff Paterra, Senior Vice President e General Manager, Technology & Solutions Development di Ricoh – è migliorare il portfolio prodotti per aiutare i clienti a far crescere il business. Per raggiungere questo traguardo le aziende hanno bisogno di soluzioni che rispondano alle loro esigenze di business. Grazie alla serie Ricoh Pro aumentiamo costantemente il nostro market share, ma allo stesso tempo siamo consapevoli del fatto che i nostri clienti hanno necessità di soluzioni per migliorare i processi a monte e a valle della fase di stampa. L’acquisizione di Avanti ci consente di supportare le aziende in modo ottimale anche in questo ambito”.

A seguito di questa acquisizione Ricoh è ora in grado di offrire un portfolio completo di soluzioni che rispondono alle esigenze, attuale e future, del mercato production printing aumentando efficienza e produttività. Nel dicembre 2014 Ricoh aveva già acquisito MarcomCentral (precedentemente conosciuta come PTI Marketing Technologies Inc) ampliando l’offerta nell’ambito del Web to Print, del Marketing Asset Management e del Variable Data Printing. Ora, con l’acquisizione di Avanti, il portfolio Ricoh copre l’intero workflow. Ricoh vuole integrare il sistema Avanti non solo con la serie Ricoh Pro, ma anche con altre soluzioni della propria offerta per supportare i clienti in modo ancora più completo.

“L’investimento strategico compiuto da Ricoh tre anni fa – spiega Patrick Bolan, Presidente di Avanti – ci ha dato la grande opportunità di migliorare lo sviluppo dei prodotti e di continuare ad offrire soluzioni MIS innovative”.