Samsung compra Perch per espandersi nell’IoT di Matteo Testa 7 febbraio 2017















Samsung continua la sua espansione nel settore dell’Internet of Things. L’azienda coreana ha acquistato Perch, startup creatrice dell’omonima app che trasforma qualunque dispositivo Android in un sistema di monitoraggio delle attività casalinghe. Il software, disponibile al momento solo in versione beta, permette di registrare ogni avvenimento nelle mura domestiche tramite webcam e consente di effettuare operazioni da remoto come l’accensione delle luci o elettrodomestici.

“Siamo lieti di annunciare che Perch è ora parte di Samsung Electronics. – ha scritto l’azienda sul proprio blog – Il nostro team lavorerà con i team di Samsung in tutto il mondo per sviluppare la prossima generazione di prodotti IoT”. L’app è già stata rimossa da Google Play e a partire dal 17 febbraio prossimo non riceverà più alcun supporto. L’Internet of Things è un settore strategico per il colosso dell’elettronica, che al MWC 2017 presenterà il suo Galaxy Tab S3. L’azienda coreana ha già invaso le case di moltissime persone in tutto il mondo con i propri elettrodomestici e grazie al team di Perch potrà creare un ecosistema ancora più integrato per i suoi utenti.