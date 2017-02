Samsung ha scelto Baikal come nome in codice di Galaxy Note 8 di Matteo Testa 14 febbraio 2017















Galaxy Note 7 è stata un’enorme delusione per Samsung. L’azienda coreana aveva puntato forte sul proprio modello di phablet ma i difetti della batteria che hanno riguardato il dispositivo l’hanno costretta a ritirarlo dal mercato con un conseguente danno di immagine e finanziario di proporzioni epiche. Samsung si è rimboccata le maniche per riconquistare la fiducia degli utenti e ha promesso che Galaxy Note 8 sarà decisamente migliore del suo predecessore.

Ieri su Twitter è apparsa un’immagine che potrebbe aver svelato il nome in codice del nuovo dispositivo. A quanto pare Samsung ha optato per quello del lago siberiano “Baikal”. La fonte dell’immagine non è propriamente affidabile ma se così fosse la scelta non potrebbe essere più azzeccata. Il freddo dello specchio d’acqua russo è perfetto per l’esorcizzare i problemi di surriscaldamento della batteria di Galaxy Note 7.

Al momento non ci sono altre informazioni riguardanti Galaxy Note 8. Gli unici rumors parlano dell’integrazione di un display 4K e del nuovo assistente vocale proprietario Bixby. Per quanto riguarda invece Galaxy S8 ci sono molti più rumors al riguardo. Lo smartphone dovrebbe essere presentato ad aprile durante un evento dedicato e in Rete sono già apparse alcune foto leak che ne mostrano il design. Il top di gamma di Samsung potrebbe essere il primo a sfruttare il processore Qualcomm Snapdragon 835 e pare che avrà funzioni in grado di renderlo un piccolo PC portatile.