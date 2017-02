San Valentino: italiani primi in Europa per gli acquisti online di Redazione Data Manager Online 14 febbraio 2017















Il report annuale “Mastercard Love Index” rivela che la spesa degli Italiani per San Valentino è cresciuta dell’83% negli ultimi tre anni, con l’incremento del 405% delle transazioni e-commerce

Sia che si tratti di un piccolo gesto romantico o di una sorpresa stravagante per chi si ama, i consumatori di tutto il mondo si fanno coinvolgere dal romanticismo, spendendo di più a San Valentino, il giorno dedicato all’amore.

La ricerca annuale Love Index di Mastercard, giunta alla sua terza edizione, analizza le transazioni con carte di credito, debito e prepagate su un periodo di tre anni, e rivela che, in questo periodo, la spesa complessiva dei consumatori, nel mondo, ha registrato un aumento del 49%. Inoltre, sebbene l’amore sia probabilmente l’ultima cosa che entrerà a far parte del mondo digitale e gli acquisti avvengano soprattutto in prima persona, direttamente in negozio, i dati evidenziano un aumento del 37% delle transazioni online a livello globale.

Chi il giorno di San Valentino è ancora in ritardo nella ricerca di un regalo per la persona amata non è il solo. Secondo la ricerca, infatti, la maggior parte degli acquisti per San Valentino vengono effettuati all’ultimo minuto, il 13 di febbraio: negli ultimi tre anni si sono registrati oltre 47 milioni di transazioni in questa sola giornata.

I dati degli ultimi anni hanno anche mostrato come una cena romantica sia la via più diretta per il nostro cuore: la spesa nei ristoranti ha infatti registrato un’impennata del 102% dal 2014 ad oggi.

“Anche se il nostro modo di dire ti amo potrebbe essere cambiato negli ultimi anni, il 14 febbraio rimane sempre il giorno per eccellenza per dimostrare a qualcuno il proprio affetto. Il Love Index di Mastercard esamina le tendenze d’acquisto a livello globale e offre ai retailer preziosi informazioni su come i consumatori desiderano trascorrere il giorno più romantico dell’anno.” ha commentato Luca Fiumarella, Head of Marketing Italy and Greece.

Come e cosa acquistano gli italiani a San Valentino?

Gli italiani sono sempre più digitali. Infatti le transazioni e-commerce degli italiani durante San Valentino sono aumentate del 405%, dal 2014 al 2016, dato che pone gli Italiani primi nella classifica Europea.

In Italia la spesa media durante il periodo di San Valentino ha registrato un aumento dell’83% rispetto al 2014 e una crescita delle transazioni totali pari al 112%, tra i più alti in Europa.

Analizzando i dati relativi al 13 febbraio negli ultimi tre anni (dal 2014 al 2016), emergono oltre 600.000 transazioni online e in-store effettuate in Italia, segno che la maggior parte degli acquisti di San Valentino vengono effettuati all’ultimo minuto, in linea con quanto avviene in generale anche in altri paesi Europei.

I nostri connazionali, anche nel giorno più romantico dell’anno, preferiscono il buon cibo, e si confermano amanti della tavola: le spese relative ai ristoranti registrano una crescita del 90%, pari al 56% di tutte le transazioni. La vendita dei fiori invece ha registrato un aumento di solo 5%.

“Lo spostamento verso il mondo digitale, riguarda anche le occasioni più romantiche, soprattutto in Italia. I nostri connazionali ricercano semplicità e velocità nei loro acquisti, anche a San Valentino, per questo ricorrono al mondo online e dell’e-commerce, che consente loro di regalare un’esperienza speciale alla persona amata, anche all’ultimo secondo.” ha aggiunto Luca Fiumarella Head of Marketing Italy and Greece.

La ricerca analizza il comportamento dei consumatori in oltre 200 paesi nel mondo, mettendo in risalto le peculiarità e le differenze tra i diversi paesi.

Nel mondo il tocco personale è ancora importante: a livello globale, il 95% delle transazioni che riguardano il giorno di San Valentino avviene di persona. Unica eccezione l’America Latina con un aumento del 250% degli acquisti online dal 2014 al 2016, seguita da Medio Oriente e Africa, con un aumento del 56%.

In Europa a San Valentino la maggior parte degli acquisti riguarda i soggiorni in hotel o motel (35%), con un aumento del 50% negli ultimi tre anni. Gli europei detengono il primato, a livello globale, di acquisti online con il (19%) degli acquisti effettuati tramite siti e-commerce. Il settore che negli ultimi tre anni ha registrato la crescita maggiore in questo periodo, è quello della ristorazione, con un aumento del 67%.

In America Latina la vendita di fiori e gioielli sono aumentate rispettivamente del 271% e del 66% dal 2014 al 2016.

Negli Stati Uniti il 44% degli acquisti riguarda cibo e ristoranti, registrando, a livello globale, la crescita maggiore dal 2014 (+130%), seguono hotel e motel (+57% negli ultimi tre anni). Il 90% degli acquisti degli americani viene fatto di persona, direttamente in negozio.

In Medio Oriente e Africa, a San Valentino, la maggior parte degli acquisti riguarda hotel e motel (43%), seguiti subito dopo dai gioielli (22%). Gli acquisti vengono effettuati di persona dal 75% dei consumatori. Negli ultimi tre anni la vendita dei fiori in questi paesi ha registrato una crescita pari al 22%.