SAP Italia certificata Top Employers Europe e Top Employer Italia di Redazione Data Manager Online 14 febbraio 2017















SAP Italia è stata certificata dal Top Employers Institute anche nel 2017 per le eccellenti condizioni lavorative offerte ai propri dipendenti; in particolare, ha ricevuto i prestigiosi riconoscimenti Top Employers Europe 2017 e Top Employers Italia 2017.

Questa certificazione viene assegnata alle aziende che garantiscono le migliori condizioni di lavoro, che sviluppano talenti a tutti i livelli dell’organizzazione e si impegnano a migliorare costantemente le proprie attività in ambito HR.

Il riconoscimento Top Employers viene attribuito alle aziende che superano un processo di valutazione molto approfondito e rigoroso e soddisfano tutti gli standard richiesti, senza eccezione. Per rafforzare ulteriormente la validità del processo, l’Istituto ha stabilito che tutte le risposte vengano controllate in maniera indipendente e che si verifichi effettivamente l’eccellenza delle condizioni lavorative.

“È un riconoscimento che ci rende davvero orgogliosi perché è il risultato dell’impegno che poniamo nella valorizzazione di tutti i talenti, di tutte le persone che lavorano in SAP Italia. Fin dalla formazione e per tutto il ciclo di vita professionale, l’attenzione ai dipendenti è al centro della nostra cultura aziendale”, dichiara Pietro Iurato, Direttore Risorse Umane SAP Italia. “Agiamo a tre livelli: culturale, fisico, tecnologico. Un approccio organico che ci permette di creare un ambiente totalmente favorevole alla soddisfazione e alla crescita privata e professionale delle persone. Ed è anche il messaggio migliore che possiamo trasferire all’esterno: puntando all’eccellenza tecnologica e volendo essere punto di riferimento per i clienti, mettiamo le persone in SAP Italia nella condizione di creare valore per il mercato”.

La Talent Experience di SAP

“Ogni persona che lavora in SAP è portatore di talenti e sta a noi contribuire a farli emergere. Per farlo, come accennavo, agiamo su tre ambiti diversi, ma interconnessi: culturale, fisico e tecnologico. Nel primo condividiamo e trasferiamo i nostri valori aziendali, la cultura dell’innovazione, lo stile di comunicazione, la capacità manageriale. Stimoliamo le nostre persone a sentirsi parte di una realtà impegnata ogni giorno ad aiutare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Nel secondo rientrano il contesto lavorativo, inteso sia come struttura sia come strumenti tecnologici offerti per semplificare il lavoro delle persone, oltre ai benefit dedicati al benessere e agli interessi culturali, come le convenzioni con palestre e teatri. Infine, sotto l’aspetto tecnologico, offriamo la possibilità di lavorare da remoto e di accedere alle informazioni in modo agevole e trasparente, di utilizzare tecnologie allo stato dell’arte, realizzando concretamente gli ideali dello smart working. Tutto ciò ha un denominatore comune: la centralità della persona”, spiega Iurato.

Top Employers Institute ha valutato l’offerta lavorativa di SAP Italia basandosi sui seguenti criteri:

Strategia nella gestione dei talenti

Pianificazione della forza lavoro

Programmi di on-boarding

Formazione e piani di sviluppo di carriera

Gestione della performance

Sviluppo della leadership

Gestione della carriera e dei piani di successione

Retribuzione e benefit

Cultura aziendale.

SAP ha ricevuto la certificazione Top Employers in altri dieci paesi in EMEA: Belgio, Francia, Israele, Olanda, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Sud Africa, Turchia, Regno Unito.

David Plink, CEO di Top Employers Institute, commenta: “Condizioni ottimali di lavoro dei dipendenti assicurano alle persone una crescita sia personale sia professionale. La nostra approfondita ricerca ha evidenziato che SAP Italia offre un ambiente di lavoro di altissimo livello, con numerose iniziative creative, dai benefit alle condizioni di lavoro, fino ai programmi di performance-management realmente strutturati e allineati alla cultura dell’azienda”.