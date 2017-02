Seeweb aderisce al CISPE, codice di condotta univoco per la protezione dei dati in Europa di Redazione Data Manager Online 23 febbraio 2017















L’azienda Seeweb ha aderito ufficialmente all’iniziativa CISPE: per una protezione dati ancora più trasparente.

CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) è un’iniziativa tutta europea che ha lo scopo di creare una voce unitaria che rappresenti la visione dei Cloud Infrastructure Service Provider in Europa.

Tale iniziativa, approvata meno di sei mesi fa dal Parlamento UE, certifica attraverso un marchio di garanzia che i dati sono archiviati ed elaborati all’interno dello Spazio Economico Europeo e che i cloud infrastructure provider non processano i dati personali dei clienti per loro stesso profitto o non li rivendono a terzi, non estraggono dati ai fini della profilazione per attività di marketing e azioni similari. In aggiunta, i membri del CISPE garantiscono che i dati dei clienti sono conservati e gestiti all’interno delle aree dell’EU o EEA.

Le attività del Codice di Condotta, riguarderanno gli utenti finali e i Cloud Provider, come Seeweb, offrendo dei vantaggi come l’anticipazione del nuovo Regolamento UE per la Privacy nel 2018. Dimostra il loro impegno alla trasparenza, alla protezione dei dati e ai più alti standard di sicurezza che sono un valore aggiunto per qualsiasi organizzazione.

L’azienda Seeweb, insieme ad altri 15 ISP di 7 differenti paesi, è tra i primi Cloud Provider ad aderire al protocollo. Sottolinea che i propri servizi di Cloud Hosting, Cloud Server, Easy Cloud Server, Foundation Server, Cloud DB, Cloud Object Storage, Cloud Backup e Cloud Streaming sono conformi ai requisiti richiesti dal codice.

«I nostri clienti sono i nostri beni per questo riteniamo che la conservazione del dato è la parte più importante della nostra missione industriale. Come Seeweb ci prendiamo cura del dato da tutti i punti di vista: sicurezza fisica del CED, privacy, sicurezza virtuale e continue certificazioni relative alla qualità del dato. La nostra adesione al CISPE è stato per noi un altro traguardo molto significativo. Tale adesione al Codice di Comportamento rappresenta un valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti e al mercato: la trasparenza per noi significa credibilità e rispetto», afferma Antonio Baldassarra, CEO Seeweb.