Seeweb a Magento 2 Day e Meet Magento Italia per presentare Extreme Magento di Redazione Data Manager Online 6 febbraio 2017















Per chi ha un eCommerce di successo e vuole scegliere solo il meglio: Seeweb garantisce prestazioni, alta affidabilità, ridondanza e sicurezza



Seeweb, il primo provider italiano a fornire soluzioni di Cloud Computing, quest’anno farà il pieno di Magento partecipando al Magento 2 Day prima e al Meet Magento Italia dopo. Presente in Italia con cinque data center certificati (Milano, Sesto San Giovanni e due a Frosinone), è da sempre un marchio simbolo di serietà, sicurezza, elevate prestazioni e assistenza tecnica qualificata. Oggi è in grado di fornire al cliente soluzioni che vanno dall’hosting cloud all’infrastruttura complessa, dal cloud “unmanaged” a quello con i massimi livelli di SLA e ridondanza, dal database as a service al backup remoto, passando per lo storage e lo streaming.

Specializzato in infrastrutture di tipo Extreme Magento, in occasione del Magento 2 Day che si terrà a Roma il prossimo 16 febbraio (nel link maggiori informazioni) terrà un talk su “Magento e Cloud: performance, scalabilità e sicurezza”. L’intervento sarà tenuto da Marco Cristofanilli, Cloud Specialist e DevOps, specializzato nellaprogettazione di infrastrutture scalabili e flessibili orientate al web, in particolare relative a Magento.

«Come i migliori abiti anche le infrastrutture Magento vengono realizzate su misura e, per avere un eCommerce di successo è necessario renderlo performante, funzionale e assicurare ai visitatori un’ottima esperienza di navigazione (e di acquisto). Durante lo speech si parlerà di come sfruttare la flessibilità della tecnologia Cloud per gestire l’infrastruttura al fine di ottimizzare i costi e migliorare le performance, il tutto in un ambiente completamente sicuro», afferma Marco Cristofanilli, Cloud Specialist Seeweb.

Per quanto riguarda il Meet Magento Italia, che si terrà il prossimo 2-3 marzo a Milano, per la quarta volta consecutiva, l’azienda Seeweb, rinnova la sua partecipazione.

«Il Meet Magento è un’imperdibile occasione per conoscere e approfondire le nuove dinamiche del mondo eCommerce. Come Seeweb ci sentiamo particolarmente coinvolti perché da anni seguiamo le evoluzioni di Magento e ci specializziamo costantemente nel fornire soluzioni in grado di supportarlo nel modo migliore. Al Meet Magento vogliamo portare la nostra esperienza. Per noi sono i dettagli a fare la differenza e con Extreme Magento nulla si lascia al caso», continua Marco Cristofanilli.