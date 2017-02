Nuovo sito web di CoreTech: l’intesa vincente tra Cloud & On Premises di Redazione Data Manager Online 15 febbraio 2017















Restyling completo, assolutamente mobile friendly e tanti contenuti aggiornati

CoreTech ha il piacere di annunciare che da poco è stato completato il nuovo sito www.coretech.it, sempre in aggiornamento ma profondamente rinnovato nella struttura, nei contenuti e nella grafica.

L’obiettivo primario durante le fasi di progettazione e realizzazione, è stato quello di rendere più fruibili le informazioni e i contenuti per dare una risposta sempre più immediata ed efficace alle richieste dei professionisti del settore IT.

«Le altre aziende – ci racconta Roberto Beneduci, CEO di CoreTech – propongono solo soluzioni On Premise o solo Cloud. Le prime, non soddisfano le esigenze che sempre più spesso system integrator, software house e consulenti IT si trovano a dover affrontare, ovvero fornire anche servizi in Cloud. Mentre le seconde, sono i classici hosting e cloud provider, abituati ad erogare soluzioni solo web, decisamente più distanti dalle reali esigenze di PMI e grandi aziende. Il mercato necessita di integrazione, e non esclusivamente di una o dell’altra soluzione. Ma come trasmettere questo messaggio? Per mesi abbiamo discusso circa quale potesse essere la scelta migliore per presentare la nostra offerta. Pensiamo di esserci riusciti»

CoreTech si definisce primo provider di nuova generazione perchè è il primo Provider in Italia ad offrire allo stesso tempo soluzioni Cloud e On Premise.

Le prime implementazioni hanno riguardato la facilità di navigazione e l’accessibilità. Infatti, il restyling completo del vecchio sito è completamente user friendly e, con pochi click, permette agli utenti di acquisire immediatamente familiarità con tutti i contenuti. Non solo: la grafica flat e il design responsive, rendono il portale accessibile e consultabile da qualsiasi dispositivo, dal pc allo smartphone.

Ma la caratteristica più significativa introdotta, è quella relativa al menù Cloud e On Premises. Il menu è composto da 2 voci, appunto Cloud e On Premises, ed è lo snodo principale che consente agli utenti di atterrare in maniera trasparente nell’area selezionata. L’IT di oggi richiede che Cloud e On Premises siano integrati, e il sito ha seguito proprio questa logica.

Sebbene anche altri siti facciano uso dei configuratori, con il nuovo sito, CoreTech ha poi voluto dare la massima attenzione a questo tipo di strumento, creando una sezione apposita nel menu principale. I wizard sono disponibili per tutti i prodotti e servizi presenti a listino.

«Un configuratore facilita letteralmente la vita degli utenti, che molto spesso nel mondo dell’IT si trovano di fronte a listini molto strutturati, per non dire complicati» afferma Massimo Nasini, Sales Manager di CoreTech. I calcolatori sono infatti alleati importantissimi per chi desidera provare a personalizzare la propria offerta e scoprire a colpo d’occhio quale potrebbe essere il budget di spesa.

Per dare massima trasparenza relativamente all’infrastruttura Cloud CoreTech, è stata inoltre creata un’apposita voce di menu: System. In tale pagina vengono rese disponibili tutte le informazioni quali manutenzioni ordinarie, straordinarie, interventi programmati ed eventuali problemi. I clienti possono consultare la sezione in qualsiasi momento, anche da mobile.

Il sito è anche una vera e propria fonte di novità ed eventi. Nella pagina News vi sono pubblicate tutte le promozioni, le release dei software e le notizie più importanti del settore, per essere sempre aggiornati. Nella sezione dedicata agli Eventi, tra webinar, workshop, corsi e fiere, il calendario mostra tutta l’agenda CoreTech e gli utenti possono facilmente reperire maggiori informazioni o iscriversi alle tante iniziative organizzate.

Infine, non dimentichiamo di citare il nuovo Knowledge Base, il KB, una piattaforma ricca di guide tecniche e moltissimi altri contenuti multimediali che consentono a tutti i visitatori del sito di orientarsi maggiormente nelle scelte o nelle configurazioni delle soluzioni gestite. Questa sezione è un continuo work in progress.

CoreTech ringrazia moltissimo per i feedback già pervenuti e invita i visitatori ad inviare suggerimenti e segnalazioni. Le idee ritenute opportune per l’implementazione del sito verranno premiate con un buono di 50 euro spendibile su Amazon.