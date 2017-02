ŠKODA OCTAVIA RS 245: la più performante di sempre di Redazione Data Manager Online 8 febbraio 2017















ŠKODA presenta OCTAVIA RS 245, il modello di serie più potente nella storia dell’Azienda, grazie al nuovo 2.0 TSI che eroga 15 CV in più della precedente versione. Il piacere di guida è assicurato dalla sofisticata gestione dell’assetto che include per la prima volta il differenziale anteriore autobloccante a controllo elettronico.

OCTAVIA RS 245, disponibile come Berlina e Wagon, sarà presentata ufficialmente al prossimo Salone dell’Automobile di Ginevra. La sportiva passa da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi (6,7 secondi per la Wagon) e ha una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. ŠKODA OCTAVIA RS 245 conferma le conosciute doti di abitabilità e spazio per i bagagli del modello e dispone delle più recenti tecnologie per l’infotainment, incluso l’hotspot Wi-Fi con navigazione veloce LTE. Ovviamente, sono presenti numerose soluzioni “Simply Clever” pensate per l’usabilità quotidiana.

Finiture in nero lucido e sound da vera sportiva

ŠKODA OCTAVIA RS 245 sfoggia il nuovo frontale della gamma, nella versione più sportiva, con prese d’aria maggiorate per il radiatore e per il raffreddamento dei freni e griglie a nido d’ape. Tutte le finiture sono in nero lucido, mentre i nuovi gruppi ottici sono di serie in tecnologia full LED con sistema AFS. Anche le luci diurne, le luci posteriori e gli anti-nebbia sono a LED.

Il logo “RS” con “V” in nero lucido è presente sulla calandra e sul posteriore. Specifici sono anche gli spoiler al posteriore, mentre il sound è amplificato dall’impianto di scarico sportivo.

Sedili sportivi e dettagli in alluminio

La sportività si ritrova anche nell’abitacolo, dominato dal colore nero. I sedili contenitivi in alcantara, dai fianchetti pronunciati e con appoggiatesta integrati, offrono il massimo supporto nella guida sportiva. Il volante rivestito in pelle traforata è dotato di paddle per il cambio DSG. L’illuminazione Ambient Light permette di scegliere tra numerosi colori per gli interni.

Prestazioni sportive

Il nuovo 2.0 TSI 4 cilindri sovralimentato offre 15 CV più del precedente e una coppia massima di 370 Nm tra 1.600 e 4.300 giri/min. È disponibile in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 rapporti. Partendo da ferma, la Berlina raggiunge i 100 km/h in 6,6 secondi (6,7 secondi la Wagon). Questa motorizzazione si distingue anche per l’elevata elasticità che consente di passare in quinta marcia da 60 a 100 km/h in 6,4 secondi (6,5 secondi la Wagon), da 80 a 120 km/h in 6,6 secondi (6,8 la Wagon).

Telaio sportivo e differenziale meccanico a slittamento limitato

Rispetto alle altre OCTAVIA, la RS 245 vanta un assetto più basso di 14 mm e una carreggiata posteriore più larga di 38 mm rispetto al precedente modello. Di serie vengono montati cerchi in lega da 19”. Fanno parte della dotazione di serie anche il controllo della stabilizzazione ESC con modalità sportiva e il differenziale anteriore autobloccante a controllo elettronico (VAQ). Questo dispositivo permette di massimizzare la trazione in uscita di curva, limitando lo slittamento della ruota con meno carico e trasferendo immediatamente trazione alla ruota con maggior carico. Il differenziale VAQ è una dotazione esclusiva per OCTAVIA RS 245. Il sistema Performance Mode Select con Performance Sound Generator permette regolazioni personalizzate per telaio, motore e cambio. In opzione sono disponibili le sospensioni a regolazione elettronica DCC.

Hotspot Wi-Fi e navigazione in tempo reale

I servizi ŠKODA Connect offrono le più moderne funzionalità nelle categorie di Infotainment Online e Care Connect e sfruttano i dispositivi di nuova generazione Bolero, Amundsen e Columbus. Il sistema Columbus, top di gamma, ha uno schermo capacitivo da 9,2” e può essere completato con modulo LTE per navigazione veloce tramite hotspot interno. Particolarmente utile è il servizio di informazioni sul traffico on-line che suggerisce percorsi alternativi in base alla situazione reale del traffico.

La ŠKODA Connect App consente di accedere in remoto all’automobile, controllando tra le altre cose anche lo stato di chiusura di portiere, tetto e finestrini. È possibile, inoltre, verificare l’autonomia residua o geolocalizzare l’auto. In caso di incidente, infine, il servizio di Chiamata di Emergenza permette di attivare i soccorsi in modo automatico e preciso.

OCTAVIA RS 245 dispone di serie o a richiesta di tutti i moderni sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza proposti per la nuova gamma OCTAVIA.

RS identifica i modelli più sportivi della gamma ŠKODA

ŠKODA ha utilizzato per la prima volta il logo RS nel Motorsport nel 1974 e dal 2000 nella produzione di serie. Da quell’anno sono oltre 200.000 le ŠKODA RS vendute nel mondo, di cui 100.000 sono OCTAVIA RS dal 2013 a oggi.