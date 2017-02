SOLUTIONS 30 acquisisce ABM Communication

Con questa nuova operazione di crescita per acquisizioni il gruppo rafforza la propria presenza in Germania

SOLUTIONS 30 ha annunciato di aver acquisito una quota del 51% nella società tedesca, ABM Communication GmbH, con la possibilità di acquistare il capitale residuo in un periodo di quattro anni. Le attività di ABM Communication saranno consolidate integralmente nel conto economico di SOLUTIONS 30 con effetto retroattivo a partire dal 1 novembre 2016.

Fondata nel 2003, ABM Communication ha realizzato nel 2016 un fatturato di € 12 milioni con un organico di 150 persone. L’azienda, che ha sede nella regione di Stoccarda, si occupa delle attivazioni di soluzioni Internet ad alta velocità per aziende di alto livello.

Il personale di ABM Communication, compresi i fondatori dell’azienda, lavorerà a stretto contatto con il management di SOLUTIONS 30 per generare sinergie tra le due entità che ora appartengono allo stesso Gruppo.

Con l’integrazione del personale di ABM Communication, SOLUTIONS 30 può contare in Germania su una forza vendita competente e su un gruppo di tecnici specializzati per un totale di 350 persone operative su tutto il territorio.

Questa acquisizione rappresenta una solida base per lo sviluppo in un paese in rapida crescita ed è un’operazione pienamente in linea con la strategia di acquisizioni messa in atto da SOLUTIONS 30 in tutti i paesi europei.

Con questa espansione in Germania, il gruppo si è posto l’obiettivo di coprire tutte le reti regionali in un Paese ad alto potenziale di crescita e di migliorare la propria presenza e la propria l’efficacia commerciale.

Gianbeppi Fortis, Presidente del Consiglio Esecutivo di SOLUTIONS 30, ha commentato: “Grazie all’acquisizione di ABM Communication, abbiamo raggiunto dimensioni critiche in Germania. Questo ci permette di intensificare il nostro sviluppo in una delle regioni più rapida crescita del paese e in Europa”.

Anche Jan Machuletz, amministratore delegato di ABM Communication, si è dichiarato soddisfatto: “La fusione di ABM Communication con SOLUTIONS 30 e le sue controllate tedesche ci dà l’opportunità di rafforzare la nostra presenza commerciale e ci permette di gestire con strumenti migliori i progetti su larga scala”.

Karim Rachedi, Chief Operating Officer di SOLUTIONS 30, ha aggiunto: “La capacità e la riconosciuta competenza del team di ABM Communication rafforza ulteriormente le attività del nostro gruppo e completa la nostra offerta in Germania, paese in cui vediamo il potenziale per ulteriori sviluppi”.