Soluzioni EDP entra nel suo 35esimo anno di attività

Data Manager Online 13 febbraio 2017















Aumento di fatturato a due cifre e staff in continua crescita

Lunedì 6 febbraio si è svolto il consueto Kick Off Commerciale-Marketing di Soluzioni Edp di inizio anno. L’incontro è stata l’occasione per illustrare e soprattutto celebrare i risultati ottenuti nel 2016: un’annata ricca di successi e di risultati importanti che il Direttore Generale Giuseppe Re, Socio Fondatore di Soluzioni EDP, ha condiviso con tutto lo staff e i partners, tutti artefici di questo trionfo.

“Il 2016 si è chiuso con una crescita a due cifre segnando un + 10% rispetto al 2015, con un fatturato che sfiora i 4 milioni di euro, ottenuto grazie alle numerose vendite e ai nuovi clienti che oggi toccano quota 500, concentrati soprattutto nel Nord-Ovest d’Italia, nostro principale territorio di riferimento. Un successo di numeri che è di grande auspicio per i nostri 35 anni di attività che ci accingiamo a festeggiare!”

“La nostra azienda – prosegue G. Re – è nata nel cosiddetto periodo del “Paradiso Terrestre “, in cui i clienti ci vedevano come dei “marziani“, per le conoscenze che portavamo sul mercato. In quegli anni per continuare con la metafora, i frutti pendevano dagli alberi ad altezza della nostra mano. Non servivano campagne di marketing, eventi, telefonate e quant’altro. La domanda superava di gran lunga l’offerta. Oggi tutto questo non esiste più, e serve una continua e costante attenzione alle dinamiche evolutive della domanda. In questo contesto, raggiungere i numeri di crescita che abbiamo ottenuto nell’anno appena passato, è veramente un Grande Risultato.”

Tutto il team vendita, che nel 2016 è salito a 5 risorse, ha raggiunto gli obiettivi e le quote prefissate permettendo la crescita in termini di fatturato e nuovi clienti su tutte le linee di business che compongono l’ampia offerta di Soluzioni EDP, dall’Applicazioni ERP con particolare focus a Microsoft Dynamics NAV e ACG Enterprise, al Document Management, dalla Sicurezza al Monitoraggio e all’Alta affidabilità.

“C’è grande soddisfazione e grande entusiasmo. – sottolinea Mario Pavese Direttore Commerciale in Soluzioni EDP alla guida del team – Abbiamo lavorato intensamente negli ultimi 2 anni ad una riorganizzazione interna sia in termini di utilizzo di nuovi strumenti di lavoro, per migliorare la condivisione delle informazioni e velocizzare i processi legati alla vendita, sia in termini di team, che è stato rafforzato, ampliato ma anche “verticalizzato”. Con orgoglio possiamo affermare che gli sforzi stanno dando i loro frutti, la strategia perciò si consoliderà per cercare di eguagliare se non superare i risultati nel 2017.”

Al Kick off erano presenti anche molti dei Partner di Soluzioni EDP come Arket, HelpSystem-Tango/04, IBM, Nav-lab, Microsoft, QSL Italia, Team System, Techdata ecc.. vendor di settore nazionali ed internazionali dei principali prodotti che Soluzioni EDP propone ai suoi clienti e per i quali eroga consulenza e assistenza. Nonché altre Software House che rappresentano la sottorete di Soluzioni EDP, da sempre punto di forza nella strategia dell’azienda che crede, nella logica della collaborazione e della sinergia.

“Citando il titolo di un libro famoso direi che anche nel nostro settore: “nessuno si salva da solo” – afferma Giuseppe Re, che prosegue, – Le aziende informatiche (almeno quelle di piccole e medie dimensioni) hanno sempre più bisogno di complementare le proprie conoscenze con altre realtà. Soluzioni Edp continua su questa strada (come ha fatto negli ultimi 20 anni). Da una parte siamo sempre attenti alle novità di prodotto cercando nuovi vendor con soluzioni innovative da proporre ai nostri clienti con cui creare nuove partnership, dall’altra siamo sempre pronti a individuare opportunità nella collaborazione tra “simili”, altre realtà come la nostra con le quali creare team vincenti. I successi del 2016 sono stati ottenuti anche grazie a questa struttura “allargata”!”

Soluzioni EDP è un’azienda che cresce anche in termini di risorse umane, il numero di collaboratori in questi anni è cresciuto, suddivisi nei vari ambiti di competenza, Team Tecnico, Team Vendita, Team Marketing, Amministrazione e Back Office. Per il 2017 la crescita proseguirà con la ricerca e l’inserimento di altre risorse in ambito tecnico.

“Il mondo dell’ ICT sta cambiando rapidamente ed è necessario velocizzare il nostro modo di pensare e di agire se non vogliamo essere tagliati fuori dal mercato. – afferma Giuseppe Re – Negli scorsi anni abbiamo iniziato a “ringiovanire” l’azienda, sia inserendo giovani laureati, che delegando ruoli manageriali a quarantenni rampanti. Inoltre all’interno dell’azienda hanno trovato spazio anche i giovani figli e nipoti dei Soci Fondatori di Soluzioni EDP – Giuseppe Re, Fabrizio Coppa, Alberto Raffaldi – con la promessa che non avrebbero avuto vita facile! Il processo continuerà anche in questo 35 esimo anno di attività col consolidamento di queste operazioni. Questo serve a preparare un futuro per l’azienda ed a porre le basi per la continuità della “specie”.”

Il settore ICT è un settore in continua evoluzione, che nell’ultimo decennio ha subito un’accelerazione esponenziale: l’informatica è presente in ogni nostro ambito, nella nostra quotidianità. Se pensiamo che Soluzioni EDP fu fondata nel 1982 quando un computer pesava 200 kg e aveva una memoria disco di 13 mega bytes: oggi uno smartphone pesa 200 grammi e ha una memoria di massa di gran lunga superiore, 128 GB! Soluzioni Edp non è stata ferma a guardare! E’ stata al passo con i cambiamenti del settore, reinventandosi e investendo sempre in formazione e crescita delle risorse, innovazione nelle modalità di erogazione dei nostri servizi, con un continuo rinnovamento della propria offerta di prodotti e soluzioni.