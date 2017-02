Spotify lancia Climatune, la playlist adatta a ogni tempo di Matteo Testa 21 febbraio 2017















Sul sito Climatune è possibile ascoltare le playlist perfette a seconda se sia una giornata di pioggia o di sole

Spotify vuole offrire un servizio sempre più personalizzato ai propri utenti e quindi propone playlist adatte ad essere ascoltate in particolari occasioni. E’ opinione comunque che il tempo atmosferico influisca sulle emozioni e di conseguenza anche sulla musica che vogliamo ascoltare. Spotify ha quindi lanciato il portare Climatune che permette di accedere a playlist appositamente selezionate per adattarsi alle giornate soleggiate, ventose, piovose e notti stellate.

Le playlist di Climatune sono state realizzate in collaborazione con il portale meteo Accuweather, che ha realizzato un’approfondita ricerca sull’argomento. Il report è stato realizzato incrociando i dati di oltre 85 miliardi di ascolti anonimi nell’arco di un anno con le informazioni meteo di più di 900 città in tutto il mondo. Dalla ricerca è ad esempio emerso che alcune città come New York e Philadelphia sono maggiormente sensibili alle giornate piovose mentre gli inglesi sono i più motivati ad ascoltare musica allegra quando splende il sole.