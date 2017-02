Sopra Steria si aggiudica l’Oracle Partner Award 2017 di Redazione Data Manager Online 16 febbraio 2017















Premiate le competenze sul Cloud Oracle, il valore della consulenza, coniugata ad una profonda conoscenza della tecnologia, hanno permesso a Sopra Steria Group di realizzare progetti innovativi di trasformazione digitale per alcune importanti realtà industriali italiane

Sopra Steria è stata premiata da Oracle con l’Oracle Partner Award 2017 nella categoria PaaS Cloud Transformation. Gli Oracle Partner Award premiano le aziende che hanno giocato un ruolo fondamentale e si sono distinte nel far leva sull’intera offerta Cloud di Oracle per accompagnare le aziende nel percorso di trasformazione digitale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì scorso a Milano in occasione dell’Oracle Partner Day, l’evento che l’azienda dedica tutti gli anni ai suoi Partner.

Nelle motivazioni che hanno portato all’attribuzione del premio, Oracle cita la solidità della partnership, focalizzata sull’offerta applicativa e tecnologica di Oracle, che ha visto Sopra Steria perseguire fin da subito la strategia Oracle Cloud, realizzando importanti investimenti in ambito Paas & Iaas Cloud Service.

In particolare, secondo Oracle, oltre ad aumentare il livello di competenze Cloud dei propri consulenti grazie a una specifica formazione, Sopra Steria ha saputo sviluppare forti capacità interne in ambito sia Cloud Integration Solution (Paas), sia Computing Solution (Iaas), che costituiscono le basi fondamentali per la Cloud Transformation.

Tale approccio ha permesso a Sopra Steria di raggiungere importanti successi, implementando progetti di valore presso alcune delle principali aziende del settore industriale.

“Sono molto felice del nuovo riconoscimento che Oracle ha voluto attribuirci”, commenta Fabio Arrigoni, direttore della divisione Industry & Fashion di Sopra Steria Italia. “La nostra è una partnership di lunga data, che si basa su una forte integrazione e un impegno comune che ci vede accompagnare le aziende nel viaggio strategico della Cloud Transformation. Sono sicuro che l’unione di un’offerta unica come quella del Cloud Oracle con le nostre competenze e la nostre esperienza, ci consentirà di ottenere nuovi importanti successi anche in futuro”.