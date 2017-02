I SUV sempre più vicini alla eco-sensibilità dei Millennial di Redazione Data Manager Online 5 febbraio 2017















Sono lontani gli stereotipi sui SUV quali modelli dalle eccessive emissioni: più di 4 Millennial su 5 li ritengono sempre più efficienti ed ecosostenibili

Motivata da una forte coscienza sociale*, predisposta a esperienze di possesso on demand, e con una grande apertura alla condivisione di beni e servizi propria della sharing economy, la generazione dei Millennial sta cambiando il modo con cui le aziende, tra cui i costruttori di automobili e i fornitori di servizi di mobilità, pensano il loro business.

E il loro approccio non convenzionale sta influenzando anche la progettazione e lo sviluppo dei modelli di auto in modo innovativo.

Più di 4 Millennial su 5, per l’esattezza l’84%, ritiene che oggi i SUV siano più efficienti e ecosostenibili, contrariamente ai tradizionali stereotipi sui SUV quali modelli dalle eccessive emissioni, grazie alle innovazioni apportate al segmento negli ultimi 5 anni. 1 Millennial su 4, che hanno intenzione di acquistare un’auto, è orientato verso la scelta di un SUV.

Anche a questo target di ‘giovani adulti’ è indirizzata la strategia di electrification Ford, che tra i prossimi 7 modelli ibridi o elettrificati, prevede il lancio entro il 2020 di un nuovo SUV compatto 100% elettrico, con un’autonomia di oltre 480 chilometri, che ad esempio sarà in grado di coprire la distanza tra Londra e Parigi.

“Le vendite di SUV stanno progredendo a un ritmo più veloce rispetto a quello espresso da qualsiasi altro tipo di segmento, e stimiamo che i Millennial eco-sensibili rappresentino uno dei fattori di tale crescita. L’anno scorso, le vendite di SUV Ford hanno fatto registrare un ritmo di crescita addirittura più incalzante rispetto a quello del mercato stesso”, ha commentato Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford Europa. “I consumatori stanno scoprendo e apprezzando l’efficienza nei consumi offerta da motorizzazioni tecnologicamente avanzate quale il nostro turbodiesel TDCi 1.5 da 120 CV, che rispetta gli stringenti standard sulle emissioni richiesti dalla normativa Euro 6, e che sulla nuova Kuga assicura un livello di CO 2 pari a 115 g/km, o il nostro pluripremiato turbobenzina a 3 cilindri EcoBoost 1.0, negli step da 125 e 140 CV, che equipaggia il SUV compatto EcoSport”.

Nel 2016, in Europa, le vendite di modelli della famiglia di SUV Ford – che comprende il compatto EcoSport, l’intermedio Kuga e il full-size Edge – sono cresciute del 31% rispetto al 2015. In particolare, lo scorso è stato un anno record per le vendite di Kuga ed EcoSport. Sempre nel 2016, in Europa, le immatricolazioni di modelli appartenenti all’intero segmento dei SUV sono aumentate del 21%, rappresentando oltre il 25% di tutti i nuovi veicoli immatricolati: più di 1 nuova automobile su 4 è un SUV.