Torna la Meet Magento Run

Svelate due nuove sorprese per i partecipanti della prossima edizione

Mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Meet Magento Italy, unico evento italiano riconosciuto ufficialmente da Magento ed organizzato da Webformat, e le due giornate riserveranno tante novità e sorprese per i partecipanti: la Meet Magento Run, il Ferrari Tour e il nuovissimo Magento Contribution Day.

Scaldate i muscoli perché al grido di “We Run Magento Faster”, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 7.15 partirà la terza edizione della Meet Magento Run organizzata in collaborazione con neen, una corsa per tutti visto che si potrà scegliere tra il percorso di 5km e quello di 10km che toccherà alcuni dei punti più belli della città di Milano per ritrovarsi tutti insieme in Piazza Duomo, dove sarà offerta ai partecipanti una gustosa colazione per iniziare al massimo la seconda giornata di evento.

Grande novità di quest’anno, invece, l’esclusivo Ferrari tour, un tour organizzato da Webformat dedicato a tutti i partecipanti del Meet Magento Italy appassionati del cavallino rosso che sabato 4 marzo 2017 potranno passare un’intera giornata all’insegna dei motori e del mondo Ferrari. Con partenza dall’hotel Michelangelo, sede del Meet Magento Italy, durante la mattinata faranno visita al Museo Casa Enzo Ferrari di Modena tra le vetture d’epoca, moderne e di Formula 1 che hanno fatto la storia della casa automobilistica italiana. La giornata proseguirà a Maranello per visitare il Museo Ferrari immergendosi tra le Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli delle categorie Sport Prototipi e Gran Turismo.

A seguire, un tour panoramico guidato all’interno della Pista di Fiorano e lungo il Viale Enzo Ferrari all’interno dell’area della Fabbrica. Il tour ha un numero limitato di posti, per maggiori informazioni e costi d’iscrizione si può contattare la segreteria organizzativa.

Infine, l’Italia è stata scelta da Magento come primo paese al mondo in cui dar vita al Magento Contribution Day. Per la prima volta in assoluto a un evento Meet Magento, gli sviluppatori avranno la possibilità di partecipare a un workshop intensivo di debug e lavorare fianco a fianco dei migliori Magento Architects per contribuire al miglioramento del core di Magento 2. Un’esperienza unica nel suo genere per tutti gli addetti ai lavori perché permetterà loro di comprendere in maniera approfondita le modalità di diagnosi in Magento e creare così esperienze innovative che promuovano il futuro del commercio digitale.

A guidare il workshop ci sarà Max Yekaterynenko insieme con alcuni Magento 2 Architects: a tutti coloro che, grazie alle loro competenze, avranno contribuito maggiormente alla risoluzione delle problematiche proposte, sarà offerto il biglietto per il Meet Magento Italy 2018.

“Meet Magento Italy è un momento importante per tutto il mondo che opera all’interno della filiera dell’e-commerce perché sprona concretamente i diversi player a fare sistema per contribuire attivamente allo sviluppo del mercato del commercio digitale. Per la prima volta quest’anno abbiamo fortemente voluto due momenti diversi fra loro, uno più “culturale” e uno più tecnico, che però hanno un medesimo obiettivo: incentivare ulteriormente i concetti di “unione” e “condivisione” tra i partecipanti dell’evento perché, specialmente per quanto riguarda il mercato dell’e-commerce che solo in questi ultimi anni si sta regolamentando e delineando chiaramente, è necessario che tutti gli attori coinvolti collaborino all’innovazione e allo sviluppo dell’ecosistema in cui agiscono” commenta Diego Semenzato, CEO e founder di Webformat.