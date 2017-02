WhatsApp diventerà il miglior amico degli stalker di Matteo Testa 2 febbraio 2017















Una nuova funzione di WhatsApp permetterà ai nostri contatti di sapere dove siamo in ogni momento

Quando WhatsApp ha introdotto le spunte blu che segnalano la conferma di lettura, in molti hanno storto il naso temendo per la propria privacy. Molto presto l’app di messaggistica più utilizzata al mondo potrebbe lanciare una funzione che farà preoccupare queste persone ancora di più. All’interno dell’ultimo aggiornamento del software di proprietà di Facebook è presente un riferimento alla “live location tracking”, che consentirebbe ai propri contatti di sapere dove ci troviamo in ogni momento.

WhatsApp già oggi consente di condividere la propria posizione in chat ma in questo caso si tratta di qualcosa di più articolato in quanto i dati sulla localizzazione saranno sempre disponibili. Fortunatamente la chat, che ha negato l’esistenza di una backdoor, ha realizzato delle impostazioni molto selettive per sfuggire a possibili accuse di violazione della privacy. La funzione infatti non sarà automatica ma spetterà all’utente scegliere a chi e quando vuole far sapere la sua posizione. Inoltre, sarà anche possibile segnalare quanto tempo si è trascorso in un dato luogo. Insieme a questa funzione, che ha già suscitato qualche polemica in Rete, dovrebbe arrivare anche la possibilità di sospendere l’invio dei messaggi ricevuti ma non letti.