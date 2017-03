Al via la prevendita della nuova Audi SQ5 TFSI di Redazione Data Manager Online 4 marzo 2017















Il nuovo SUV sportivo di casa Audi per un’esperienza di guida entusiasmante. Tecnologia e comfort ai vertici con il massimo della funzionalità

La lettera S, da sempre sinonimo di ricercata sportività per la Casa di Ingolstadt, arriva ora anche sulla gamma Q5 che si arricchisce così di un nuovo modello, la SQ5. La novità assoluta è rappresentata dal nuovo e potente motore a benzina 3.0 TFSI da 354 CV. Quattro sono gli elementi chiave della nuova SQ5: il “Q design”, caratteristico della gamma Q5 coniugato con la tipica sportività dei modelli S, la driving experience, per una guida ottimale su tutti i terreni grazie alla trazione integrale quattro e la tecnologia e il comfort di riferimento.

Il design esterno di SQ5 si distingue subito. L’assetto sportivo con regolazione degli ammortizzatori di serie è specifico per il modello S e la taratura degli ammortizzatori può privilegiare il comfort o il dinamismo. La sportività viene espressa anche dai paraurti, dalle prese d’aria, dalle minigonne laterali e dal diffusore posteriore. Sul frontale spicca la nuova griglia single frame, più piatta e più larga, arricchita da listelli doppi orizzontali cromati e dal logo SQ5. Gli specchietti esterni sono in look alluminio e il paraurti posteriore integra la griglia nera a nido d’ape. L’inserto al diffusore è anch’esso in look alluminio e i terminali di scarico sdoppiati evidenziano ancora una volta l’anima sportiva di SQ5. A completamento dell’offerta, i cerchi sono da 20 pollici.

I fari della SQ5 sono a LED all’anteriore con incluse le caratteristiche luci diurne a LED, a sottolineare il carattere deciso della vettura. Anche al posteriore i gruppi ottici sono a LED ed includono innovativi indicatori di direzione dinamici.

Il design interno di SQ5 non delude le aspettative: lo standard qualitativo dei materiali utilizzati è ai massimi livelli in termini di sofisticatezza. Il cielo è in stoffa nera, con l’Audi virtual cockpit (a richiesta) ben visibile davanti agli occhi del guidatore con la modalità di visualizzazione sportiva tipica dei modelli S. Il pacchetto luci interne è a LED, i sedili sono di tipo sportivo in Alcantara e pelle con punzonatura S e cuciture a contrasto, i listelli sottoporta con inserto in alluminio e logo S sono illuminati, la pedaliera sportiva è in look alluminio come i bilancieri del volante multifunzionale plus in pelle a 3 razze con logo S. Infine gli inserti decorativi su cruscotto, consolle centrale e portiere sono in alluminio spazzolato opaco.

Audi ha sviluppato un propulsore completamente nuovo, il V6 3.0 TFSI a sovralimentazione tramite turbocompressore a gas di scarico. Il nuovo motore coniuga le performance di una vera sportiva con la massima efficienza nei consumi grazie a 354 CV (260 kW) di potenza e ad una coppia di 500 Nm disponibile già a 1.370 giri e costante fino ai 4.500 giri. Tutto questo si traduce in un’accelerazione 0-100 km/h in soli 5,4 secondi e in una velocità di punta limitata elettronicamente di 250 km/h. Nonostante queste prestazioni, nel ciclo combinato NEDC la nuova SQ5 percorre 100 km consumando 8,3 litri di carburante, con emissioni di CO 2 pari a 189 grammi per km.

Dal punto di vista della tecnologia costruttiva, la nuova SQ5 presenta numerose innovazioni. Grazie al mix di materiali impiegati particolarmente leggeri, SQ5 pesa 35 kg meno rispetto alla precedente generazione. Il servosterzo elettromeccanico è stato ulteriormente ottimizzato. Le sospensioni a 5 bracci di ultima generazione consentono maggiore agilità e comfort nella guida di tutti i giorni, un handling entusiasmante e un controllo della strada ottimale nella guida veloce. Caratterizzato da 8 rapporti, il cambio tiptronic completamente riprogettato, permette cambiate rapide, morbide e fluide.

La trazione integrale permanente quattro è di serie e può essere ulteriormente arricchita dal differenziale sportivo sull’assale posteriore, a richiesta, in grado di variare in modo continuo la distribuzione della coppia motrice tra le ruote posteriori.

Anche su SQ5 è ovviamente presente il sistema Audi drive select con il quale il conducente può selezionare le diverse modalità di guida, auto, comfort, dynamic, efficiency e individual a cui si aggiunge l’inedita modalità offroad che lavora in stretta sinergia con l’assetto sportivo con regolazione degli ammortizzatori specifico per il modello S. A richiesta, sono disponibili le sospensioni pneumatiche adattive “Adaptive air suspension”, con taratura specifica per il modello S, in grado di variare tramite il sistema Audi drive select non solo la regolazione degli ammortizzatori, ma anche l’assetto della carrozzeria.

Le principali innovazioni in termini di infotainment a bordo di SQ5 rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia Audi: Audi virtual cockpit, head-up display, nuova interfaccia MMI, servizi Audi connect, Audi smartphone interface, Audi phone box e impianto audio Bang & Olufsen con suono 3D.

Anche in tema di qualità di vita a bordo e comfort acustico, SQ5 si propone come best-in-class.

La grande spaziosità interna deriva da dimensioni riviste rispetto alla generazione precedente: lunghezza di 4,671 m, 27 millimetri in più; larghezza di 1,893 m, 18 millimetri in meno; altezza di 1,635 m, 11 millimetri in più; passo di 2,824 m, 11 millimetri in più. Infine è aumentata anche l’abitabilità in termini di spazio per la testa nella zona anteriore, con 16 millimetri in più rispetto alla generazione precedente.

La capacità del bagagliaio è aumentata, + 10 l, arrivando ora fino ai 550 litri e, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, fino a 1.550 l.